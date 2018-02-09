Полиция остановила танки со свастикой на въезде в Кронштадт

Дорожная полиция Петербурга остановила колонну военной техники, украшенной символикой фашистской Германии, которая деловито пробиралась по кольцевой автодороге к Городу воинской славы Кронштадту.

О нетипичной для 2018 года картине «Фонтанке» сообщили читатели, которые 9 февраля проезжали по Кронштадтскому шоссе. Внимание их привлек сотрудник ГИБДД, проверяющий документы у водителя боевой разведывательной машины со свастикой на бортах. Всего в остановленной колонне читатели насчитали с полдюжины БТРов, танков и автотралов с военной техникой на платформах.

Как пояснили «Фонтанке» в полиции, остановленная на съезде с КАД колонна пунктом своего назначения считала кронштадтское Адмиралтейство, у стен которого в воскресенье, 11 февраля, пройдет реконструкция Сталинградской битвы, однако на пути ее встали обстоятельства непреодолимой силы в виде сотрудников ГИБДД. Среди претензий — позднее уведомление о движении колонны, неверно оформленные документы и хаотичное передвижение по городу, то есть без заранее разработанного маршрута.

Даже если закрыть глаза на все эти формальности, есть одна причина, по которой часть техники не может пройти к Адмиралтейству, — передвижение большегрузных автомобилей по центру Кронштадта запрещено. В настоящее время три единицы боевой техники, из тех, что были на ходу, смогли проехать на остров, а вот что делать с груженными макетами автотралами, пока непонятно.

Реконструкторам «Красной звезды» частенько в последнее время приходится общаться с правоохранительными органами. Во время январских обысков в петергофском штабе организации помимо боевого оружия нашли и живого крокодила, который оказался домашним питомцем создателя КЗ Павла Бараненко. А после реконструкции прорыва блокады на Синявинских высотах полиция Приморского района сначала догоняла начиненный оружием «КИА Рио», а потом выслушивала нетрезвые объяснения, что не автоматы в багажнике вовсе, а макеты, которые не успели сдать оружейную «Красной звезды».