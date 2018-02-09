Прокуратура внесла представление директору УК «Возрождение» из-за гибели пенсионерки

Управляющую компанию «Возрождение» кроме следователей посетила прокуратура Петербурга. Директору УК выдали представление с требованием устранить нарушение закона.

Как сообщает надзорное ведомство днем 9 февраля, кроме уголовной ответственности виновным в гибели пенсионерки грозит и дисциплинарная. Прокуратура инициировала проверку и уже внесла на имя директора УК представление.

В свою очередь, в УК «Возрождение» «Фонтанке» рассказали, что в этот день лед сбрасывали с крыши 27-го дома по улице Репина, но внимание в первую очередь уделили тем местам, где все время ходят люди. В закутке, где на пенсионерку упала льдина, раньше стояли мусорные контейнеры, но сейчас их оттуда убрали. Территория была огорожена, женщину об опасности, в том числе, предупредил дворник. В УК также предполагают, что лед мог упасть не с крыши, а с подоконника одной из квартир.

Напомним, из-за гибели 73-летней петербурженки было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Днем 8 февраля ее ушибло льдиной, женщина умерла в больнице. Пенсионерка подошла вплотную к зданию, чтобы покормить кошек.