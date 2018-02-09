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09.02.2018 12:30

В Петербурге хотят субсидировать авиаперелёты в двенадцать городов России

Петербург может начать субсидировать из бюджета авиаперелеты в ряд городов России. Законопроект поддержали депутаты городского парламента на заседании комитета по законодательству 9 февраля.

В случае принятия закона город начнёт субсидировать половину той части, что выплачивают авиакомпаниям регионы, а вторую половину возьмут на себя принимающие города. Это будут Саратов, Брянск, Ульяновск, Кострома, Владимир, Ярославль, Сыктывкар, Нижнекамск, Вологда, Нарьян-Мар, Астрахань, Иваново. Таким образом, цена на перелёт в одну сторону по субсидированному тарифу сможет составить 2 – 6 тысяч рублей в зависимости от расстояния.

Как рассказал заместитель председателя комитета по транспорту Смольного Алексей Львов, подобная практика существовала и раньше: «Например, авиакомпания хочет летать в Ярославль. Российская Федерация устанавливает предельную стоимость тарифа для этого перелёта и субсидирует перевозчику часть его расходов. 50 процентов выплачивается из федерального бюджета, вторую половину платят субъекты. При этом субсидии ограничены, возместить перевозчики смогут примерно 18 процентов от тарифа». По словам чиновника, раньше Петербург не участвовал в программе субсидирования: «Как узловой аэропорт, мы ориентировались на то, что это больше нужно другим субъектам. Поэтому было 18 направлений и финансировались они регионами. Теперь направления сократились»,- объяснил чиновник и добавил, что субъекты просят им помочь.

«Субъекты говорят: "Мы не можем, давайте как-то помогайте нам"», – заявил Львов. На вопрос, связано ли это с тем, что у субъектов в бюджетах мало денег, он ответил утвердительно. «Да, все беднеют же», – добавил заместитель председателя.

В случае утверждения законопроекта город потратит на субсидии 121 млн рублей.


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