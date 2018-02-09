Дизайн-проект в подарок от ООО «Терминал-Ресурс»

В рамках выставки Жилищный проект застройщик объявляет о дополнительных бонусах для своих покупателей.

При покупке квартиры в готовом ЖК «Образцовый квартал» Терминал-Ресурс дарит дизайн-проект на нее. Воспользоваться данным предложением возможно исключительно в дни проведения выставки в СКК – 10 и 11 февраля. Для этого необходимо заключить соглашение о бронировании квартиры в готовом ЖК «Образцовый квартал», оформить соответствующие документы и ждать звонка дизайнера.

Подробнее об организаторе, условиях и порядке проведения предложения можно ознакомиться на сайте http://ok.naholmah.ru/actions и по тел. (812) 719-19-19

«Образцовый квартал» – это уникальное место для комфортной жизни. Малоэтажный жилой комплекс состоит всего из трех четырехэтажных корпусов, в которых 216 квартир. Дома оснащены бесшумными швейцарскими лифтами Schindler. Источником теплоснабжения являются автономные газовые котельные, установленные на крыше каждого дома. В квартирах вместо радиаторов – водяной теплый пол. Комфортную температуру можно устанавливать в каждом помещении. Такая система позволяет сэкономить на оплате коммунальных услуг до 30%. Отличительными особенностями данного ЖК является большая площадь остекления как в квартирах, так и в местах общего пользования.

Отсутствующие в квартирах радиаторы позволят воплотить любые дизайнерские решения. Не упустите эту возможность и приходите на стенд компании V1 в СКК.

Справка о компании ООО «Терминал-Ресурс»

Жилой квартал "Образцовый квартал" – Застройщик ООО "Терминал-Ресурс", проектная декларация на сайте www.devcent.ru/dokumentacziya

Жилой квартал "Образцовый квартал 2" – Застройщик ООО "Терминал-Ресурс", проектная декларация на сайте www.devcent.ru/dokumentacziya

Жилой квартал "Образцовый квартал 3" – Застройщик ООО "Терминал-Ресурс", проектная декларация на сайте www.devcent.ru/dokumentacziya