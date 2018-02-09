Дерипаска назвал плодом воображения яхтенную историю с зампредом правительства и «доходницей» Настей

Предприниматель Олег Дерипаска пообещал в суде защищать честь и достоинство после расследования ФБК и видеооткровений легкомысленной девушки Насти Рыбки.

На странице миллиардера в Instagram 9 февраля появился скриншот напечатанного сообщения, которое воспринимается как комментарий последним событиям вокруг его имени:

«В социальных сетях и СМИ распространились лживые обвинения в якобы совершении мной противоречащих закону действий. Эти заявления не имеют никакого отношения к действительности, являются плодом воображения группы лиц и одни из проявлений заказной кампании, направленной на дискредитацию репутации. Хочу предостеречь СМИ от распространения данных лживых обвинений. Я намерен жестко пресекать любые попытки по созданию лживого информационного потока, используя все юридические возможности. Я буду защищать свою честь и достоинство в судебном порядке».

Фото: скриншот/instagram.com/oleg.deripaska

Видимо, это заявление можно считать реакцией на последнее расследование Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. Оно посвящено яхте, Дерипаске, зампреду правительства Сергею Приходько и, как назвал ее оппозиционный политик, «доходнице» Насте Рыбке. Девушка в Instagram выложила фотографии и видео с яхтенного отдыха в августе 2016 года, на кадрах запечатлены похожие на миллиардера и чиновника мужчины. После публикации расследования, вечером 8 февраля, Настя Рыбка предложила Дерипаске взять ее замуж, в противном случае она заявит в полицию о групповом изнасиловании. Утром 9-го она передумала и свела угрозу к шутке.