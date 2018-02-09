Член МОК из США обрадовалась решению CAS не пустить россиян на Олимпиаду

Член Международного олимпийского комитета (МОК) американка Анита Дефранц прокомментировала решение Спортивного арбитражного суда (CAS) отказать россиянам в допуске на Игры-2018. http://www.fontanka.ru/2018/02/09/010/

«МОК невероятно усердно работает над защитой чистых спортсменов. Наше дело вновь рассматривал CAS, и нас очень порадовало их решение. Спортсмены, выступающие на Играх, будут знать, что им противостоят чистые атлеты. МОК говорит: «Не приезжайте на Игры, если принимаете допинг. Мы можем не уличить вас на этих Играх, но все равно поймаем вас. В течение 10 лет мы можем проверить ваши допинг-пробы. Ура чистым спортсменам», — цитирует Дефранц 9 февраля USA Today.

Напомним, Олимпиада-2018 пройдет с 9 по 25 февраля. Сборная России из-за допингового скандала дисквалифицирована. Отдельные спортсмены получили от Международного олимпийского комитета индивидуальные приглашения и будут выступать под названием «Олимпийские спортсмены из России». Россиянам также запрещено демонстрировать любые национальные символы и публично исполнять гимн РФ.