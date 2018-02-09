«Аэрофлот» будет подавать в суд за самовольное открытие аварийного выхода

«Аэрофлот» будет взыскивать ущерб с пассажиров за несанкционированное открытие аварийных выходов и, как следствие, – повреждение судна или задержку рейса, сообщает авиакомпания. Также она намерена добиваться привлечения нарушителей к административной или уголовной ответственности.

Авиаперевозчик также введет дополнительный инструктаж для пассажиров, занимающих места у аварийных выходов. «Такие места разрешено занимать только тем пассажирам, психическое и/или физическое состояние которых позволяет быстро понять указание экипажа, выполнить необходимые действия в случае экстренной эвакуации. Соблюдение этого требования будет тщательно контролироваться компанией», – говорится в сообщении «Аэрофлота» от 9 февраля.

Поводом для ужесточения мер послужил инцидент на рейсе SU1182 Москва – Волгоград, произошедший 31 января. Пассажиры уже направились на высадку, когда в салоне загорелось зарядное устройство одного из пассажиров. Экипаж ликвидировал возгорание. Однако несколько пассажиров, проигнорировав требование старшего бортпроводника остаться на борту, открыли аварийные люки и спустились по надувному трапу на перрон. Это могло иметь тяжелые последствия для пассажиров, считают в «Аэрофлоте».