«Унизить Россию невозможно». Как в Петербурге встретили Олимпиаду

В Петербурге отметили начало Олимпиады еще до ее официального начала. Сквозь торжественный пафос пробивалась тревога. Особенно ярко прозвучала фраза о том, что "арест Мутко впереди".

Пока в Пхенчхане только готовились к открытию Зимних олимпийских игр, в Петербурге уже успели отпраздновать это событие. По адресу: Садовая улица, 50б, прошла акция «Олимпийский трамвай» с участием руководителей города и ветеранов-олимпийцев. Место было выбрано не случайно: в этом доме в 1911 году был создан первый Олимпийский комитет России.

Самыми пунктуальными оказались ветераны. Они пришли первыми и дружно, сбившись в кружок, обсуждали Олимпиаду. Естественно, говорили о сегодняшнем решении CAS не пускать 47 российских спортсменов в Пхенчхан. Среди них были олимпийские чемпионы Татьяна Казанкина (легкая атлетика), Мария Гусакова (лыжные гонки), Владимир Семенец (велоспорт) и Любовь Егорова (лыжные гонки). Должны были прийти еще олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев и участница Сочи-2014 Мария Орлова, которую CAS сначала оправдал, а потом в числе тех 47 все равно не пустил на Игры. Но спортсменка по понятным причинам так и не появилась.

Егорова из пришедших была самой активной: охотно общалась с журналистами и раздавала цветы коллегам. Неспроста все-таки ее сын в 2017 году стал самым молодым депутатом петербургского ЗАКСа.

– Это событие действительно мирового масштаба, – с ходу заявила журналистам шестикратная чемпионка Олимпиады, но, заметив непонимание на их лицах, решила уточнить. – Я имею в виду открытие игр в Пхенчхане. Для нас, спортсменов, которые неоднократно участвовали в Олимпиаде, это очень символично. Тем более сложилась непростая ситуация вокруг нашей сборной. Мы обязаны были прийти и сказать, что мы всегда будем болеть за наших спортсменов, несмотря на то, какие результаты они будут показывать, потому что мы самые сильные. Мы действительно самые сильные в мире.

Был здесь и бывший глава петербургского спорткомитета Юрий Авдеев, сейчас работающий депутатом ЗакСа. Несмотря на смену деятельности, он по-прежнему в теме и на первый же вопрос завалил фактами.

– Мы сегодня проводим акцию поддержки российских спортсменов в Пхенчхане, – подчеркнул Авдеев. – От Петербурга поехали на Олимпиаду 30 спортсменов в пяти видах спорта. Да, сама ситуация сегодня не очень здоровая, арбитражный суд так и не смог вмешаться в решение Международного олимпийского комитета, и 47 спортсменов так и не смогли поехать на Олимпиаду.

Тут подоспел вице-губернатор Игорь Албин. В отличие от всех остальных чиновников, пришедших словно на траур во всем черном, он явился в куртке в цветах российского флага с надписью «Россия». Началась торжественная часть, которую время от времени разбавляли тревожные нотки.

– "Олимпийский игры 2018 года пройдут в непростое время в непростой международной обстановке" – это Албин зачитывал поздравление от губернатора Георгия Полтавченко.

Далее вице-губернатор выступил уже с собственной воодушевляющей речью.

– Настанет время, и Петербург тоже будет принимать зимние Олимпийские игры, – громогласно вдруг пообещал он. – Я бы хотел пожелать нашим спортсменам победы на Олимпиаде в Пхенчхане. Мы народ-победитель! И как бы там ни было, победа нас не оставит!

Пришлось себя сдержать, чтобы не закричать после такого троекратное «ура!».

Настала очередь выступления Авдеева, но его неожиданно прервал случайный прохожий.

– Когда Мутко посадят?! – выкрикнул кто-то из толпы.

– Это впереди, – сказал Авдеев и замолчал, переваривая, что он только что сказал.

Позже журналисты подошли к Албину.

– Вам не кажется, что запрет на флаг и гимн на Олимпиаде это все-таки уж слишком унизительно? – спросили его.

– Очень часто в трудные минуты моей биографии и истории моего отечества вспоминаю слова канцлера Александра Михайловича Горчакова: «Россия сосредоточивается. Унизить ее невозможно, как и победить».

– Слышали, наверное, выкрик из толпы про Мутко. Не считаете ли вы, что это действительно его персональная ответственность за все, что происходит с российским спортом?

– Каждый руководитель должен отвечать за последствия своей работы. У меня есть опыт работы с Виталием Леонтьевичем. Даже такой руководитель не мог перебороть негативную тенденцию в отношении российского спорта и вообще России, которая сейчас присутствует в мире. Тем не менее надо разбираться. Если виновен, надо отвечать.

Развить эту мысль не позволил наконец приехавший олимпийский трамвай с надписью «Посадки нет». Чтобы сделать совместное фото на его фоне, дорожной полиции пришлось перекрыть на несколько минут Садовую улицу. Автомобилисты недовольно загудели. Тут наконец подбежал опоздавший биатлонист Дмитрий Васильев и пристроился с краю.

– Ну, давайте сделаем какой-нибудь жест! – неожиданно весело воскликнул Аведеев. – Например, вот так, – и он поднял большой палец вверх. – Или вот – «викторию», – и вытянул указательный и средний пальцы.

– Викторию не надо, – воспротивился Албин. – Лучше открытую ладонь в знак дружбы. Юра, открывай ладонь.

Юра подчинился. Полицейские начали поторапливать. Двери трамвая открылись, запустив участников акции внутрь, и транспорт отправился в Петропавловскую крепость, где им предстояло выстрелить из пушки. Первый день Олимпиады – самое время для стрельбы.

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»