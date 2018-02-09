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09.02.2018 12:05

Зоопарк предложил петербуржцам выбрать имена трем львятам

Три львенка, которые появились на свет в декабре, получат имена, которые придумают жители Петербурга. Ленинградский зоопарк объявил конкурс и 12 февраля поставит специальный ящик для голосования перед вольером. 

Как сообщает зоопарк, свои варианты львиных кличек горожане могут предлагать до 1 марта. В специальный ящик надо опустить бумажку с кличкой и своими контактными данными. 

«Один из самцов озорной и шаловливый, все время готов играть с братом и сестрой и искать себе новые приключения. Другой львенок, напротив, очень спокойный и аккуратный, он с осторожностью рассматривает окружающий мир, сидя возле родителей. А наша малышка – настоящая леди, она ласковая, нежная, часто ластится к отцу, добиваясь его внимания», – рассказывают про повадки животных в зоопарке.

С наступлением весны администрация выберет победителя и подарит ему билет в зоопарк. 

Потомство родились в декабре у пары львов Адама и Таси, которые живут вместе с 2015 года. Двое львят из их предыдущего помета, Исаакий и Нишати, отправлены в другие регионы, еще одна львица, Леро, осталась жить в Северной столице.

 


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