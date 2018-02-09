«Уральские авиалинии» запускают акцию «Билеты в лето»

Авиакомпания предоставляет скидки до 30% на любимые летние направления

Февраль – самое время подумать о летнем отдыхе. «Уральские авиалинии» приближают отпуск и проводят традиционную распродажу «Билеты в лето». Сроки проведения акции: с 12 по 25 февраля 2018г. на полеты с 14 мая по 28 октября 2018г. Приобрести билеты на летний отдых сейчас можно значительно дешевле, чем в летние месяцы перед вылетом, скидка составит до 30% от тарифа, количество мест ограничено.

Жители Санкт-Петербурга могут отправиться на любимые курорты в Сочи, Симферополь, Батуми, Ларнаку, а также в Тбилиси, Ереван, Барселону, Тель-Авив и Пекин. По привлекательным ценам можно купить также билеты во Франкфурт – новый прямой рейс авиаперевозчика. Подробнее о направлениях и условиях – на сайте авиакомпании.

Приобрести билеты можно в авиакассах, на официальном сайте uralairlines.com, через мобильное приложение Uralairlines, по звонку в call-центр 8-800-7700-262. Оплата билетов в рамках распродажи возможна также бонусами программы «Крылья».

Организатор: ОАО АК "УРАЛЬСКИЕ АВИАЛИНИИ", ИНН 6608003013, юр. адрес 620025, Свердловская обл., г. Екатеринбург, пер. Утренний, д. 1Г, подробнее об организаторе, условиях акции здесь и по телефону 8-800-77-00-262