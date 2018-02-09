Петербуржца накажут за брань и разбитую на глазах у детей машину

Хулиганское поведение пешехода легло в основу уголовного дела, возбужденного в отношении жителя Петербурга. Как стало известно 9 февраля, в ближайшее время дело будет рассмотрено судом.

Мужчину обвиняют в нападении на машину у дома 23 по Бухарестской улице. Пешеход перегородил проезд легковушке, в салоне которой находились маленькие дети. Этого ему показалось мало. Пьяный дебошир выругался и кулаком повредил лобовое стекло.

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