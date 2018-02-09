В Петербурге хотят запретить ярмарки в мемориальных зонах

В Петербурге хотят запретить торговать на фестивалях и устраивать ярмарки в мемориальных зонах. Законопроект поддержали депутаты городского парламента на заседании комитета по законодательству 9 февраля.

Как говорится в пояснительной записке, все чаще в Петербурге организовывают фестивали по серой схеме. Как пример приводится «Медовый спас», который проходил в сентябре 2017 года на территории мемориального московского парка Победы. По мнению парламентариев, организаторы фестивалей зачастую злоупотребляют правилами и вместо проведения социально-культурных мероприятий организуют банальную торговлю.

В документе предлагается ввести полный запрет на торговлю во время фестивалей и праздников, запрет размещать ярмарки на мемориалах, а также вносить недобросовестных организаторов ярмарок в специальный реестр.

Как пояснил автор инициативы, депутат Александр Рассудов, такие устроители должны быть лишены возможности участвовать в конкурсе на право организации ярмарок в будущем.

Предполагается, что документ рассмотрят на ближайшем заседании парламента.