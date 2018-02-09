Кудрин о "кремлевском докладе": Этот список, конечно, переживем

Председатель совета Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин надеется, что «кремлевский доклад» не приведёт к эскалации новых санкций.

Об этом он сказал журналистам в кулуарах съезда РСПП 9 февраля, сообщает RNS.

«Сейчас трудно сказать, поэтому я бы не стал забегать вперёд. Надеюсь, что этот список несущественно нарастит свои отрицательные последствия, но, повторяю, они уже есть, но надеюсь, что это не будет какой-то большой эскалацией новых санкций. Этот список, конечно, переживем», – сказал он.

По его словам, попадание в «кремлевский доклад» окажет влияние на его фигурантов.

«Уже многим компаниям выставили дополнительные меры контроля со стороны западных партнеров и банков. То есть это не просто санкции потом наступят, к сожалению, это уже сейчас влияет. Но, конечно, ключевыми факторами все-таки являются наша собственная организованность и собственные правила внутри нашей страны. Как раз хотелось бы, чтобы эти возможности компенсировали частичные потери, которые у нас есть на внешних (рынках. – Прим. ред.)», – подвел итог Кудрин.

«Кремлевский доклад» — список высокопоставленных чиновников и олигархов, близких к президенту России Владимиру Путину, — был опубликован министерством финансов США 30 января. В него попали 210 человек, среди которых почти весь состав правительства, а также 96 «российских олигархов».