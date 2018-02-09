Еще
14:24 09.02.2018
Пришлите свою новость!
14:21
Эксперты рассказали о хакерской атаке на российскую оборонку
14:14
СК и прокуратура проверяют учителя, которая заклеивала шумным школьникам рты
14:05
Театральная площадь как злачное место: водителя накажут
14:02
Путин поговорил с Макроном о Сирии и Украине
13:57
В Упсала-Цирке набирают новых «хулиганов»
13:56
Застройщики спешат продать жилье по старым правилам
13:50
Ловец церковных покемонов откажется от гражданства РФ
13:43
В Петербурге мичман получил условный срок за махинацию с жилищным сертификатом
13:36
Банк России понизил ключевую ставку
13:23
Песков не захотел комментировать «расследование» Навального о Дерипаске
13:10
К оружейным баронам в Кастуе пришли после убийства
12:59
«Норманн» - об уголовных делах в отношении гендиректора: Суд установит истину
12:50
В Центре Алмазова пациенту с опухолью почки сделали нестандартную операцию
12:46
На развязке КАД с Шафировским закроют три съезда
12:42
В Петербурге сносят веранду кафе DelMar
12:38
Полиция остановила танки со свастикой на въезде в Кронштадт
12:34
Прокуратура внесла представление директору УК «Возрождение» из-за гибели пенсионерки
12:30
В Петербурге хотят субсидировать авиаперелёты в двенадцать городов России
12:25
Финляндия подготовила для "Евровидения" монстров
12:21
Дерипаска назвал плодом воображения яхтенную историю с зампредом правительства и «доходницей» Настей
12:15
Член МОК из США обрадовалась решению CAS не пустить россиян на Олимпиаду
12:10
«Аэрофлот» будет подавать в суд за самовольное открытие аварийного выхода
12:05
Зоопарк предложил петербуржцам выбрать имена трем львятам
12:01
Петербуржца накажут за брань и разбитую на глазах у детей машину
11:56
В Петербурге хотят запретить ярмарки в мемориальных зонах
11:52
Самые дешевые новостройки у метро Петербурга стоят от 1,4 млн рублей
11:51
Рома Зверь сыграет Майка Науменко в фильме Серебренникова о Цое
11:44
Кудрин о "кремлевском докладе": Этот список, конечно, переживем
11:43
Настя Рыбка пошутила про групповое изнасилование
11:39
Госдума приняла закон об амнистии капитала
11:38
Приставы возбудили 7 уголовных дел из-за долгов петербургского застройщика «Норманн» перед дольщиками
11:37
В Петербурге умер глава Ассоциации владельцев пассажирских судов Евгений Зубарев
11:21
В олимпийском Пхенчхане от норовирусной инфекции пострадали более 80 человек
11:15
УФАС выиграло в споре с полицией о том, кто должен вывозить тела умерших в морги
11:04
В Таиланде задержали россиянина по запросу ФБР США
10:47
На борту летевшего из Москвы в Барнаул самолёта умер пассажир
10:31
Петербуржец потерял свой Renault и нашел, но уже с другими знаками
10:23
В Ингушетии прошли обыски в Фонде социального страхования
10:17
«Теплосеть Санкт-Петербурга» закончила ремонт трубы на Стачек
10:15
В комздраве Петербурга рассказали о новшествах диспансеризации-2018
10:13
Погибшая из-за упавшей льдины пенсионерка кормила котов на огороженной территории
09:55
В Минобороны подозревают США в намеренном разрушении моста через Евфрат
09:50
Биткоин замер на отметке в восемь тысяч долларов
09:27
ЦБ отозвал лицензии у московского банка и трёх страховых компаний
09:18
Станция метро «Ладожская» открыта после проверки
09:15
В Петербурге нелепые ДТП и пробки
09:08
Петербурженку убила упавшая на нее сосулька
08:58
На Комендантском в руки полиции попался наркодилер
08:48
Фигуристы Тарасова и Морозов стали первыми в короткой программе командного турнира ОИ-2018
08:38
Вокзал в Новом Петергофе попал под прицел телефонного террориста
08:33
Экс-губернатора Сахалина Александра Хорошавина отправили на 13 лет в колонию
08:26
Труп в простыне нашли на балконе на Большевиков
08:22
Станция метро «Ладожская» закрыта
08:18
Петербургские керлингисты выиграли второй матч подряд на Олимпиаде
08:12
Эксперты рассказали, каких «японцев» предпочитают россияне
08:06
МОК и WADA одобрили решение CAS не пускать россиян на Олимпиаду
08:00
CAS отклонил апелляции 47 российских спортсменов на допуск к Олимпиаде
02:04
Февральские премьеры в Мариинском: «Необитаемый остров» и «Приключения Кинтаро»
01:48
В Зимнем дворце покажут драгоценные японские куклы XIX века
01:29
Людмила Улицкая поговорит с петербуржцами о жизни
01:18
О гравитационных волнах расскажет их "ловец"
01:10
Следователи раскрыли подробности нападения на девушку у «Площади Восстания»
00:45
ЦБ советует банкам удешевлять кредиты
00:39
«Пассажиравтотранс»: в сгоревшем в Купчино автобусе никто не пострадал
00:24
Героиня расследования ФБК о коррупционных связях Дерипаски и зама Медведева заявила о групповом изнасиловании
08/02
Автомобиль Tesla, отправившийся в космос, записали в спутники
Предыдущие новости
Архив материалов
Бизнес
Версия для печати
09.02.2018 11:44

Кудрин о "кремлевском докладе": Этот список, конечно, переживем

Председатель совета Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин надеется, что «кремлевский доклад» не приведёт к эскалации новых санкций.

Об этом он сказал журналистам в кулуарах съезда РСПП 9 февраля, сообщает RNS.

«Сейчас трудно сказать, поэтому я бы не стал забегать вперёд. Надеюсь, что этот список несущественно нарастит свои отрицательные последствия, но, повторяю, они уже есть, но надеюсь, что это не будет какой-то большой эскалацией новых санкций. Этот список, конечно, переживем», – сказал он.

По его словам, попадание в «кремлевский доклад» окажет влияние на его фигурантов.

«Уже многим компаниям выставили дополнительные меры контроля со стороны западных партнеров и банков. То есть это не просто санкции потом наступят, к сожалению, это уже сейчас влияет. Но, конечно, ключевыми факторами все-таки являются наша собственная организованность и собственные правила внутри нашей страны. Как раз хотелось бы, чтобы эти возможности компенсировали частичные потери, которые у нас есть на внешних (рынках. – Прим. ред.)», – подвел итог Кудрин.

«Кремлевский доклад» — список высокопоставленных чиновников и олигархов, близких к президенту России Владимиру Путину, — был опубликован министерством финансов США 30 января. В него попали 210 человек, среди которых почти весь состав правительства, а также 96 «российских олигархов».


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram, Viber или группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
ПАО «Группа ЛСР»
07.02.2018 15:10

В элитном доме VERONA началась продажа мест в паркинге

«Группа ЛСР» начала продажу мест в подземном паркинге элитного жилого дома VERONA, который компания построила в центре Крестовского острова
Группа компаний «ЦДС»
06.02.2018 17:20

Группа ЦДС вошла в десятку крупнейших застройщиков России

Группа ЦДС вошла в десятку крупнейших застройщиков России по объемам ввода жилья в 2017 году в рейтинге Единого реестра застройщиков
ЖК Дипломат/Холдинг «ПСК»
02.02.2018 13:10

Фасад ЖК «Дипломат» в неоклассическом стиле почти готов

Смотрите свежие фотографии со строительной площадки жилого комплекса бизнес-класса «Дипломат». На объекте завершена установка лифтов, в настоящее время производится устройство фасадной системы здания и входных групп
Материалы рубрики
Новости
Статьи
«Аэрофлот» будет подавать в суд за самовольное открытие аварийного выхода
Кудрин о "кремлевском докладе": Этот список, конечно, переживем
Приставы возбудили 7 уголовных дел из-за долгов петербургского застройщика «Норманн» перед дольщиками
УФАС выиграло в споре с полицией о том, кто должен вывозить тела умерших в морги
ЦБ отозвал лицензии у московского банка и трёх страховых компаний
Директор «Балтзавода» избавится от приставки врио
«Газпром» назвал страны, от которых ждет разрешения на строительство «Северного потока-2»
Эксперты: Шоколад в России должен подешеветь
Суд принял к рассмотрению иск о личном банкротстве владельца «Юлмарта»
Tesla Илона Маска отчиталась о рекордном убытке после старта Falcon Heavy
Основатель «Додо Пицца»: Отобрать наш бизнес – это странный план
Ресурсы "Юлмарта" захватили процессы
«Ленэнерго» теряет имя
Евгений Чичваркин: Не знаю ни одного человека, который просил бы Титова о возвращении в Россию
Депутаты заблудились в льготах для инвесторов
Фармкластер лишился гормонов роста
Известного пластического хирурга лишили бизнеса и обвинили в рейдерском захвате
Как ярмарки превратились в балаган
Суд доказал, что Сабадаш реальный Мэн
Откроет ли Россия арктический путь Китаю
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Сенатскую площадь в Хельсинки оккупировали танки

С Мединского и Михалкова сняли джинсы

В Купчино сгорел пассажирский автобус

Новости компаний
ПАО «Группа ЛСР»
07.02.2018 15:10
В элитном доме VERONA началась продажа мест в паркинге
«Группа ЛСР» начала продажу мест в подземном паркинге элитного жилого дома VERONA, который компания построила в центре Крестовского острова
Группа компаний «ЦДС»
06.02.2018 17:20
Группа ЦДС вошла в десятку крупнейших застройщиков России
Группа ЦДС вошла в десятку крупнейших застройщиков России по объемам ввода жилья в 2017 году в рейтинге Единого реестра застройщиков
ЖК Дипломат/Холдинг «ПСК»
02.02.2018 13:10
Фасад ЖК «Дипломат» в неоклассическом стиле почти готов
Смотрите свежие фотографии со строительной площадки жилого комплекса бизнес-класса «Дипломат». На объекте завершена установка лифтов, в настоящее время производится устройство фасадной системы здания и входных групп
ГК «Эталон»
02.02.2018 12:50
Два банка аккредитовали жилые комплексы от «Эталон ЛенСпецСМУ»
АО «Россельхозбанк» аккредитовал новый жилой комплекс комфорт-класса «Дом на Блюхера», который АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит в Калининском районе Санкт-Петербурга по адресу: пр. Маршала Блюхера, д. 4, в 15-и минутах ходьбы от станции метро «Лесная»
Холдинг «ПСК»
01.02.2018 16:42
Кэшбэк 150 000 рублей на апартаменты в комплексе Like
В комплексе апартаментов Like 24 января стартовало специальное предложение – на ограниченное количество квартир действует кэшбэк 150 тысяч рублей*. Бонус предоставляется при полной оплате стоимости квартиры или при оформлении ипотеки. Чтобы получить кэшбэк, нужно заключить договор долевого участия до 14 февраля
ПАО «МРСК Северо-Запада»
31.01.2018 10:45
МРСК Северо-Запада увеличивает резервные мощности на севере Карелии
В рамках рабочей поездки в северную часть региона глава Карелии Артур Парфенчиков и генеральный директор МРСК Северо-Запада Александр Летягин посетили производственное отделение «Северные электрические сети» филиала «Карелэнерго» и обсудили резервирование схем электроснабжения.
Уральский банк реконструкции и развития
30.01.2018 17:32
УБРиР расширил возможности финансирования участников тендеров
Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) расширил возможности участников тендеров. Теперь собственникам малого и среднего бизнеса, наряду с банковскими гарантиями, доступен кредит «Обеспечительный», предоставляемый на различные цели: обеспечения заявок на участие в тендере, обеспечения исполнения контракта, а также финансирование хода исполнения контракта
«Главстрой-СПб»
30.01.2018 17:30
Коммерческие помещения в ЖК «Юнтолово» доступны в ипотеку
Компания «Главстрой-СПб», входящая в строительный сектор одной из крупнейших российских диверсифицированных промышленных групп «Базовый Элемент», и Банк «Союз» разработали совместную ипотечную программу на покупку нежилых помещений, расположенных в ЖК «Юнтолово» в Приморском районе Санкт-Петербурга. Процентная ставка по кредиту составляет от 12,1%
ЖК "Полюстрово Парк"/Setl City
29.01.2018 18:43
Setl City приступила к остеклению новой школы в Калининском районе
Setl City устанавливает окна в строящейся школе на территории ЖК «Полюстрово Парк» в Калининском районе Санкт-Петербурга. В здании ведутся кровельные работы, специалисты монтируют внутренние инженерные сети
Уральский банк реконструкции и развития
29.01.2018 17:02
УБРиР запустил рефинансирование для бизнес-клиентов
Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) объявил о запуске рефинансирования кредитов для бизнеса, оформленных в других банках. Новый кредит «Рефинанс» позволяет предпринимателю объединить несколько кредитов в один и отложить выплату платежей до 1 года
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.