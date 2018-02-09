Настя Рыбка пошутила про групповое изнасилование

Девушка, которая называет себя Настя Рыбка, накануне объявившая о групповом изнасиловании, утром 9 февраля писать заявление в полицию передумала и сказала, что «это был троллинг».

Героиня очередного расследования Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, Настя Рыбка, опубликовала новую запись в Instagram. Она назвала троллингом сделанное накануне заявление о групповом изнасиловании. Девушка поспешила обратиться к членам правительства, Госдуме и президенту РФ с просьбой помочь «в изменении законодательства по вопросу сексуальных преследований и прессинга мужчин за то, что они пристают к женщинам». Высказывание Настя Рыбка завершила мыслью о том, что сексуальной активности мужчин любого возраста надо радоваться.

«Радоваться нужно, что мужики на яхте отдыхают с девчонками, а не гнобить их за это! Секс должен быть поощряем на уровне государства», – уточнила героиня расследования ФБК.

Напомним, 8 февраля ФБК выпустил ролик, в котором через «Инстаграм» упомянутой Насти Рыбки на яхте у берегов Норвегии кроме миллиардера Олега Дерипаски оппозиционеры разглядели вице-премьера Сергея Приходько. Навальный назвал появление высокопоставленного чиновника на яхте взяткой. Позже девушка все в том же «Инстраграме» заявила, что во время отдыха в компании этих двух мужчин ее изнасиловали, однако вопрос можно решить без вмешательства полиции, если миллиардер предложит ей руку и сердце.