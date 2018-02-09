Госдума приняла закон об амнистии капитала

Пакет законов о проведении в России налоговой амнистии приняла в третьем чтении Государственная дума 9 февраля. Программа стартует с 1 марта и продлится год.

Первый законопроект устанавливает срок добровольного декларирования «амнистии капитала» в срок с 1 марта 2018 года по 28 февраля 2019 года. В этот период россияне смогут задекларировать доходы, которые они получают за рубежом, а также сообщить в налоговый орган об имуществе, которое есть в наличии у гражданина РФ. В случае подачи декларации такие средства и имущество освобождаются от налогообложения и изучения природы их происхождения, а с самого гражданина снимается административная и уголовная ответственность.

Второй законопроект продляет предельные сроки ликвидации контролируемых иностранных компаний (КИК) на период до 1 марта 2019 года, а также вносит изменения, необходимые для реализации первого законопроекта. Напомним, в случае если гражданин закрывает свою контролируемую иностранную компанию, которая чаще всего располагается в офшорах, то доход и имущество такой фирмы, согласно амнистии, не облагаются подоходным налогом.

Третий законопроект распространяет гарантии, предусматриваемые законом о добровольном декларировании физическими лицами активов и счетов в банках. Граждане смогут задекларировать не только открытые до 1 января 2018 года счета в иностранных банках, но и закрытые. Все операции по этим счетам освобождаются от налоговой, административной и уголовной ответственности.

Как пишут федеральные СМИ, программа уже действовала в 2015 – 2016 годах. Продлить легализацию зарубежных доходов и имущества российских граждан еще на год ранее поручил президент страны Владимир Путин.