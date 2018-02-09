Приставы возбудили 7 уголовных дел из-за долгов петербургского застройщика «Норманн» перед дольщиками

Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности и неисполнение решения суда вменяют директору ООО «Норманн» Борису Бросалину дознаватели УФССП. Поводом стали семь исполнительных производств на 9 миллионов рублей в пользу физлиц.

Как сообщает пресс-служба регионального Управления федеральной службы судебных приставов 9 февраля, ООО «Норманн» задолжал дольщикам назначенные судом выплаты. Неустоек, штрафов и компенсаций морального вреда в Выборгском районном отделении судебных приставов набралось на 9 миллионов. Как пишут приставы, чтобы не платить, ООО «Норманн» сменило реквизиты, и с арестованных счетов деньги было уже не списать.

«По информации «Фонтанки», в офисе компании на Васильевском острове дознаватели УФССП провели обыски. С Большого проспекта должностные лица увезли договоры долевого участия и бумаги, подтверждающие нецелевое использование средств в компании. Документы дополнили материалы по семи уголовным делам, возбужденным в отношении директора компании.

Всего в УФССП за «Норманном» числится долг в 130 миллионов.

Напомним, из-за финансового кризиса компания переносила сроки сдачи своих объектов. «Норманн» строил комплекс «Ижора парк» в Металлострое, «Три апельсина» и ЖК «На Заречной» на Парнасе и ряд объектов в Ленобласти.