В Петербурге умер глава Ассоциации владельцев пассажирских судов Евгений Зубарев

В Петербурге скончался на 80-м году жизни глава Ассоциации владельцев пассажирских судов Евгений Зубарев. Об этом «Фонтанке» 9 февраля сообщили в организации и подтвердили в агентстве внешнего транспорта Петербурга.

Смерть наступила вечером 8 февраля из-за осложнения после воспаления легких.

Евгений Зубарев окончил Ленинградский институт водного транспорта. В разное время занимал должности начальника Ленинградского пассажирского порта и главного инженера Северо-Западного речного пароходства. С 1990 года Евгений Зубарев занимал должность генерального директора Северо-Западного речного пароходства, в 2003-м возглавил Ассоциацию владельцев пассажирских судов Петербурга. Благодаря ему появилась переправа в крепость Орешек с обоих берегов Невы, отмечают в ассоциации.