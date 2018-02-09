УФАС выиграло в споре с полицией о том, кто должен вывозить тела умерших в морги

Уже третий по счету суд проиграл полицейский главк петербургским антимонопольщикам. Арбитражный суд Северо-Западного округа, рассмотрев кассацию, пришел к выводу, что УФАС прав в споре о том, кто должен перевозить тела умерших в морги.

«Фонтанка» уже рассказывала об этом противостоянии Управления Федеральной антимонопольной службы по Петербургу и регионального ГУ МВД. Претензии надзорного органа касались писем, которые главк разослал в районные органы внутренних дел. В тексте полицейское руководство доводило до сведения подчиненных, что транспортировать тела погибших и умерших в морги может только государственное унитарное предприятие «Ритуальные услуги». Участники похоронного бизнеса, а с ними и УФАС, сочли этот циркуляр ущемлением прав игроков рынка.

ГУ МВД обжаловало предупреждение антимонопольщиков в суде. Однако три судебные инстанции подтвердили законность предупреждения Санкт-Петербургского УФАС.

«Суд встал на нашу сторону, а значит, мы продолжим рассмотрение возбужденного в 2014 году дела, которое было приостановлено на время судебных разбирательств», – пояснил врио руководителя управления Вячеслав Тукаев.

Заседание состоялось 7 февраля. Ответчиками по делу кроме полиции выступали комитет по развитию предпринимательства и потребительского рынка, ГУП «Ритуальные услуги», ООО «СПАРУ».