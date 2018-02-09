В Таиланде задержали россиянина по запросу ФБР США

В Таиланде по подозрению в руководстве криминальной кибергруппировкой задержан россиянин Сергей Медведев. Запрос на арест подало Федеральное бюро расследований США.

Как пишет 9 февраля «Газета.ру» со ссылкой на The Bagkok Post, жителя России задержали неделю назад. В операции участвовали 30 полицейских. Они изъяли ноутбук подозреваемого, документы и денежные суммы в криптовалютах.

Медведев проживал на территории Таиланда шесть лет. Сотрудники правоохранительных органов считают его руководителем кибергруппировки, основателем которой был украинец Святослав Бондаренко.