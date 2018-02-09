В Таиланде задержали россиянина по запросу ФБР США
В Таиланде по подозрению в руководстве криминальной кибергруппировкой задержан россиянин Сергей Медведев. Запрос на арест подало Федеральное бюро расследований США.
Как пишет 9 февраля «Газета.ру» со ссылкой на The Bagkok Post, жителя России задержали неделю назад. В операции участвовали 30 полицейских. Они изъяли ноутбук подозреваемого, документы и денежные суммы в криптовалютах.
Медведев проживал на территории Таиланда шесть лет. Сотрудники правоохранительных органов считают его руководителем кибергруппировки, основателем которой был украинец Святослав Бондаренко.
Группировка Infraud Organisation, по данным издания, занималась продажей наркотиков, оружия, вирусных программ и банковских данных в даркнете.
Официальных комментариев от посольства России в Таиланде пока не поступало.