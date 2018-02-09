В Таиланде задержали россиянина по запросу ФБР США

Еще
14:24 09.02.2018
Пришлите свою новость!
14:21
Эксперты рассказали о хакерской атаке на российскую оборонку
14:14
СК и прокуратура проверяют учителя, которая заклеивала шумным школьникам рты
14:05
Театральная площадь как злачное место: водителя накажут
14:02
Путин поговорил с Макроном о Сирии и Украине
13:57
В Упсала-Цирке набирают новых «хулиганов»
13:56
Застройщики спешат продать жилье по старым правилам
13:50
Ловец церковных покемонов откажется от гражданства РФ
13:43
В Петербурге мичман получил условный срок за махинацию с жилищным сертификатом
13:36
Банк России понизил ключевую ставку
13:23
Песков не захотел комментировать «расследование» Навального о Дерипаске
13:10
К оружейным баронам в Кастуе пришли после убийства
12:59
«Норманн» - об уголовных делах в отношении гендиректора: Суд установит истину
12:50
В Центре Алмазова пациенту с опухолью почки сделали нестандартную операцию
12:46
На развязке КАД с Шафировским закроют три съезда
12:42
В Петербурге сносят веранду кафе DelMar
12:38
Полиция остановила танки со свастикой на въезде в Кронштадт
12:34
Прокуратура внесла представление директору УК «Возрождение» из-за гибели пенсионерки
12:30
В Петербурге хотят субсидировать авиаперелёты в двенадцать городов России
12:25
Финляндия подготовила для "Евровидения" монстров
12:21
Дерипаска назвал плодом воображения яхтенную историю с зампредом правительства и «доходницей» Настей
12:15
Член МОК из США обрадовалась решению CAS не пустить россиян на Олимпиаду
12:10
«Аэрофлот» будет подавать в суд за самовольное открытие аварийного выхода
12:05
Зоопарк предложил петербуржцам выбрать имена трем львятам
12:01
Петербуржца накажут за брань и разбитую на глазах у детей машину
11:56
В Петербурге хотят запретить ярмарки в мемориальных зонах
11:52
Самые дешевые новостройки у метро Петербурга стоят от 1,4 млн рублей
11:51
Рома Зверь сыграет Майка Науменко в фильме Серебренникова о Цое
11:44
Кудрин о "кремлевском докладе": Этот список, конечно, переживем
11:43
Настя Рыбка пошутила про групповое изнасилование
11:39
Госдума приняла закон об амнистии капитала
11:38
Приставы возбудили 7 уголовных дел из-за долгов петербургского застройщика «Норманн» перед дольщиками
11:37
В Петербурге умер глава Ассоциации владельцев пассажирских судов Евгений Зубарев
11:21
В олимпийском Пхенчхане от норовирусной инфекции пострадали более 80 человек
11:15
УФАС выиграло в споре с полицией о том, кто должен вывозить тела умерших в морги
11:04
В Таиланде задержали россиянина по запросу ФБР США
10:47
На борту летевшего из Москвы в Барнаул самолёта умер пассажир
10:31
Петербуржец потерял свой Renault и нашел, но уже с другими знаками
10:23
В Ингушетии прошли обыски в Фонде социального страхования
10:17
«Теплосеть Санкт-Петербурга» закончила ремонт трубы на Стачек
10:15
В комздраве Петербурга рассказали о новшествах диспансеризации-2018
10:13
Погибшая из-за упавшей льдины пенсионерка кормила котов на огороженной территории
09:55
В Минобороны подозревают США в намеренном разрушении моста через Евфрат
09:50
Биткоин замер на отметке в восемь тысяч долларов
09:27
ЦБ отозвал лицензии у московского банка и трёх страховых компаний
09:18
Станция метро «Ладожская» открыта после проверки
09:15
В Петербурге нелепые ДТП и пробки
09:08
Петербурженку убила упавшая на нее сосулька
08:58
На Комендантском в руки полиции попался наркодилер
08:48
Фигуристы Тарасова и Морозов стали первыми в короткой программе командного турнира ОИ-2018
08:38
Вокзал в Новом Петергофе попал под прицел телефонного террориста
08:33
Экс-губернатора Сахалина Александра Хорошавина отправили на 13 лет в колонию
08:26
Труп в простыне нашли на балконе на Большевиков
08:22
Станция метро «Ладожская» закрыта
08:18
Петербургские керлингисты выиграли второй матч подряд на Олимпиаде
08:12
Эксперты рассказали, каких «японцев» предпочитают россияне
08:06
МОК и WADA одобрили решение CAS не пускать россиян на Олимпиаду
08:00
CAS отклонил апелляции 47 российских спортсменов на допуск к Олимпиаде
02:04
Февральские премьеры в Мариинском: «Необитаемый остров» и «Приключения Кинтаро»
01:48
В Зимнем дворце покажут драгоценные японские куклы XIX века
01:29
Людмила Улицкая поговорит с петербуржцами о жизни
01:18
О гравитационных волнах расскажет их "ловец"
01:10
Следователи раскрыли подробности нападения на девушку у «Площади Восстания»
00:45
ЦБ советует банкам удешевлять кредиты
00:39
«Пассажиравтотранс»: в сгоревшем в Купчино автобусе никто не пострадал
00:24
Героиня расследования ФБК о коррупционных связях Дерипаски и зама Медведева заявила о групповом изнасиловании
08/02
Автомобиль Tesla, отправившийся в космос, записали в спутники
Предыдущие новости
Архив материалов
Происшествия
Версия для печати
09.02.2018 11:04

В Таиланде задержали россиянина по запросу ФБР США

В Таиланде по подозрению в руководстве криминальной кибергруппировкой задержан россиянин Сергей Медведев. Запрос на арест подало Федеральное бюро расследований США.

Как пишет 9 февраля «Газета.ру» со ссылкой на The Bagkok Post, жителя России задержали неделю назад. В операции участвовали 30 полицейских. Они изъяли ноутбук подозреваемого, документы и денежные суммы в криптовалютах.

Медведев проживал на территории Таиланда шесть лет. Сотрудники правоохранительных органов считают его руководителем кибергруппировки, основателем которой был украинец Святослав Бондаренко.

Группировка Infraud Organisation, по данным издания, занималась продажей наркотиков, оружия, вирусных программ и банковских данных в даркнете.

Официальных комментариев от посольства России в Таиланде пока не поступало.

 


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram, Viber или группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Компания «Галамарт»
02.02.2018 12:35

Герои сказок оживают в дополненной реальности «Галамагии»

Современные технологии двигаются «семимильными шагами». Эффекты дополненной реальности становятся все более доступными. Сеть магазинов «Галамарт» выпустила для себя и партнеров компании эксклюзивный календарь на 2018 год
https://pixabay.com/ru/
25.01.2018 18:31

Рекламу лекарств по радио и телевидению могут запретить

Группа депутатов Госдумы во главе с Владимиром Жириновским предлагает ввести правило, исключающее рекламу лекарственных средств в теле- и радиопрограммах
Магазин "Кей"
19.01.2018 10:00

Эксперты КЕЙ рекомендуют игру Пэчворк – модель домашней швейной мастерской

Настольная игра Пэчворк постарается потрепать ваши нервы, развить логику и не даст заскучать человеку напротив вас
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Эксперты рассказали о хакерской атаке на российскую оборонку
СК и прокуратура проверяют учителя, которая заклеивала шумным школьникам рты
Ловец церковных покемонов откажется от гражданства РФ
В Петербурге мичман получил условный срок за махинацию с жилищным сертификатом
«Норманн» - об уголовных делах в отношении гендиректора: Суд установит истину
Полиция остановила танки со свастикой на въезде в Кронштадт
Петербуржца накажут за брань и разбитую на глазах у детей машину
Приставы возбудили 7 уголовных дел из-за долгов петербургского застройщика «Норманн» перед дольщиками
В Таиланде задержали россиянина по запросу ФБР США
На борту летевшего из Москвы в Барнаул самолёта умер пассажир
Чужая рука столкнула, чужая рука спасла
Когда посадка оповещает о посадках
Девять жизней по встречной
Как блондинка Андрей разбила сердце ФСО
Служба доставки уголовных дел
Как построить торговый центр, не начиная строительства
Форшмак от ФСИН: Таксисту не понравилось возить пьяного полковника
Как Петербургу свет потушили
Православные пули летят мимо
Десять лет на троих за круизы для нелегалов
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Сенатскую площадь в Хельсинки оккупировали танки

С Мединского и Михалкова сняли джинсы

В Купчино сгорел пассажирский автобус

Новости компаний
Компания «Галамарт»
02.02.2018 12:35
Герои сказок оживают в дополненной реальности «Галамагии»
Современные технологии двигаются «семимильными шагами». Эффекты дополненной реальности становятся все более доступными. Сеть магазинов «Галамарт» выпустила для себя и партнеров компании эксклюзивный календарь на 2018 год
https://pixabay.com/ru/
25.01.2018 18:31
Рекламу лекарств по радио и телевидению могут запретить
Группа депутатов Госдумы во главе с Владимиром Жириновским предлагает ввести правило, исключающее рекламу лекарственных средств в теле- и радиопрограммах
Магазин "Кей"
19.01.2018 10:00
Эксперты КЕЙ рекомендуют игру Пэчворк – модель домашней швейной мастерской
Настольная игра Пэчворк постарается потрепать ваши нервы, развить логику и не даст заскучать человеку напротив вас
из личного архива Мохунова В.Ю.
17.01.2018 12:36
Премьера симфонии-перформанса Дмитрия Жученко пройдет в филармонии
2 февраля в Малом зале Санкт-Петербургской академической филармонии пройдет премьера «Мистерии нового времени» петербургского композитора Дмитрия Жученко
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
16.01.2018 19:43
Аэрофлот требует возбуждения уголовного дела в отношении авиадебошира
Аэрофлот намерен добиваться уголовного преследования авиадебошира Владимира Колотыгина, устроившего драку на рейсе из Москвы в Петропавловск-Камчатский.
https://pixabay.com
15.01.2018 15:51
«Деловые Линии» помогли задержать подозреваемых в кражах на трассе
Сотрудник ГК «Деловые Линии» помог задержать мужчин, предположительно пытавшихся вскрыть грузовик на участке трассы Р-158 Пенза - Саратов. Подозрительный автомобиль задержала полиция.
Angry Birds Activity Park
27.12.2017 18:20
Провести время с детьми – бесценно
Чем занять любимое чадо во время каникул? Отправиться с ним в парк активного отдыха и, наконец-то, провести время вместе
http://karelenergo.mrsksevzap.ru
26.12.2017 16:04
«Карелэнерго» круглосуточно восстанавливает электроснабжение Карелии
С 8 декабря «Карелэнерго», филиал ПАО «МРСК Северо-Запада», устраняет последствия непогоды. Две недели в республике идут снегопады, метели, а температура держится около ноля. Снег налипает на линии электропередачи, ломаются изношенные опоры и деревья. Как следствие, временные отключения света затрагивают деревни и поселки.
Компания «Дельта»
18.12.2017 10:41
Чтоб Дед Мороз всё ценное не унес: как защитить квартиру от воров
Новый год – праздник, которого с нетерпением ждут не только дети, но и домушники. В долгие январские каникулы, когда многих нет дома и квартира или дом без присмотра, для воров – раздолье
ЖК «YouПитер»/ГК “Арсенал-Недвижимость”
13.12.2017 19:34
В корпусе №17 ЖК «YouПитер» началось витражное остекление
ЖК «YouПитер» от ГК “Арсенал-Недвижимость” в ближайшее время пополнится очередными готовыми новостройками
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.