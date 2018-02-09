На борту летевшего из Москвы в Барнаул самолёта умер пассажир

На борту самолета «Уральских авиалиний», следовавшего из Москвы в Барнаул, 9 февраля скончался пассажир. По предварительной информации, у мужчины был острый психоз.

«Когда один из пассажиров потерял сознание, командир воздушного судна принял решение о вынужденной посадке в аэропорту Кольцово Екатеринбурга. Бригада бортпроводников и врачи, находящиеся на борту, провели необходимые реанимационные действия, однако пассажир скончался до приезда врачей и сотрудников полиции», — пишет РБК со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

Агентство «Интерфакс» со ссылкой на источник сообщило, что приступ у пассажира начался сразу после взлета: он разбрасывал по салону обувь, издавал странные звуки, открывал и закрывал снаружи двери туалетов. Однако примерно через полтора часа его состояние ухудшилось, он упал на пол и скончался.

Как следует из информации онлайн-табло аэропорта Домодедово, рейс U6-651 Москва – Барнаул вылетел в 22:36 мск 8 февраля. О посадке в аэропорту Екатеринбурга сообщает сервис Flightradar. В Барнаул самолет пока не прибыл.