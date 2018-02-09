В Ингушетии прошли обыски в Фонде социального страхования

Обыски прошли в отделении Фонда социального страхования в Ингушетии 9 февраля. Прикомандированные силовики провели выемку документации.

О мероприятиях сообщил «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник. Причина обысков не уточняется, официальных комментариев пока не поступало.

Напомним, что с января происходит декриминализация Дагестана, также входящего в Северо-Кавказский федеральный округ. Тогда в республику прибыла спецкомиссия в составе представителей Генпрокуратуры, МВД, ФСБ и СК. Возглавляет её заместитель генерального прокурора России Иван Сыдорук. Всем руководящим работником Дагестана – от глав администраций населенных пунктов до чиновников республиканского уровня – запрещено покидать Россию. В начале февраля Басманный суд арестовал врио главы правительства Дагестана Абдусамада Гамидова, двух его заместителей и экс-министра образования республики. Чиновников заподозрили в крупном мошенничестве с бюджетными деньгами, выделенными Дагестану для реализации социальных программ. Ранее по подозрению в превышении должностных полномочий был арестован мэр Махачкалы Муса Мусаев. Правительство Дагестана отправлено в отставку, но новый кабинет министров пока не сформирован.