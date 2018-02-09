В Минобороны подозревают США в намеренном разрушении моста через Евфрат

В Сирии из-за резкого повышения уровня и скорости течения воды в Евфрате был разрушен мост через реку, возведенный российскими военными в октябре 2017 года. Виновником произошедшего в Минобороны России назвали американскую сторону.

Как 9 февраля сообщает «Газета.ру» со ссылкой на Министерство обороны России, плотина находится на территории формирований, подконтрольных США. В военном ведомстве подчеркнули, что технических причин для внезапного сброса воды на мосту не было.

«Расследование, проведенное сирийскими специалистами, показало, что резкое изменение водной обстановки произошло из-за преднамеренного открытия шлюзов на плотине ГЭС "Эт-Табка", находящейся на территории оппозиционных формирований, подконтрольных «международной коалиции» во главе с США», — говорится в сообщении.

В Минобороны не исключили, что таким способом американская сторона попыталась не допустить укрепления законной власти правительства Сирии на левом берегу Евфрата.

Российские специалисты возвели 210-метровый мост в октябре 2017 года в ходе боев в этом регионе с террористами из «Исламского государства» (организация запрещена в России). Он расположился в нескольких километрах от Дейр-эз-Зора. Мост планировалось использовать для переброски военной техники и личного состава на восточный берег Евфрата. Его грузоподъемность составила 60 тонн. Террористы активно препятствовали сооружению переправы и неоднократно пытались уничтожить российское сооружение.

Впоследствии объект передали в распоряжение сирийской армии. По сообщениям «Военно-промышленного курьера», мост через Евфрат, возведенный российскими военными, помог сирийской стороне быстро форсировать реку в Дейр-эз-Зоре.