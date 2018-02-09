Биткоин замер на отметке в восемь тысяч долларов

Криптовалюта биткоин остановила рост на уровне в 8 тысяч долларов. Об этом свидетельствуют данные портала CoinMarketCap от 9 февраля.

По состоянию на 09.46 мск биткоин снижался в цене до 8004 тысяч долларов. Капитализация рынка криптовалют, по данным CoinMarketCap, составляет на данный момент 385,64 миллиарда долларов. Доля биткоина на данный момент составляет примерно 35% всего рынка криптовалют.

В начале недели биткоин потерял две тысячи долларов, опустившись до 6 тысяч, на некоторых биржах его стоимость опускалась ниже этой отметки. Падение стоимости происходило на фоне ряда ограничений по торговле криптовалютами со стороны мировых банков и властей разных стран.