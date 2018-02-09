Полиция раскрыла изнасилование школьницы почти трехлетней давности

Правоохранительные органы Центрального района Петербурга раскрыли изнасилование 13-летней школьницы, о котором заявили в полицию еще в октябре прошлого года. Само преступление было совершено почти три года назад — в мае 2015-го.

По данным «Фонтанки», 8 февраля сотрудниками полиции был задержан местный житель 1996 года рождения. Как считает следствие, в середине мая 2015 года он познакомился на улице со школьницей. Позже через переписку во «ВКонтакте» молодой человек пригласил свою новую знакомую на свидание. Зная, что девочке еще нет 14 лет, он, тем не менее, заманил ее на последний этаж дома по улице Черняховского, где, угрожая, изнасиловал.

Судя по всему, школьница не призналась родителям сразу — ее мать, адвокат по семейному праву, пришла в полицию спустя два года, осенью 2017-го.

Участнику майского свидания вменили сразу два состава преступления — изнасилование и насильственные действия сексуального характера. Юноша задержан на двое суток.