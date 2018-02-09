Погибшая из-за упавшей льдины пенсионерка кормила котов на огороженной территории

Пожилая петербурженка, которая погибла от падения сосульки на голову, в момент ЧП кормила бездомных кошек во дворе дома.

Как рассказали «Фонтанке» в администрации Василеостровского района, на фасаде дома по улице Репина, 27, были вывешены предупреждения, а участок, где упала сосулька, был огорожен. По словам заместителя главы администрации Александра Маслова, пенсионерка днем 8 февраля решила покормить котов возле выемки в здании, в стороне от парадных. Женщина проигнорировала предупреждения и залезла за ограждение.

В администрации также уточнили, что сейчас по всей улице Репина сосульки уже сбили, специальная мобильная бригада объезжает район, избавляясь от наледей на крышах.

В управляющей компании «Возрождение», которое обслуживает злополучный дом, нашему корреспонденту заявили, что сейчас не готовы комментировать гибель петербурженки — руководство УК занято беседой со следователями.

Напомним, после смерти пенсионерки было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

УК «Возрождение» не впервые упоминается в материалах «Фонтанки» – в 2015 году после банкротства ЖСК №2 600 зданий, в том числе дом, в котором жил Владимир Путин, были распределены между «Возрождением» и УК «Мир», передача зданий сопровождалась поддельными протоколами. Позже в управляющей компании практически рейдерским способом сменился владелец, что стало поводом для очередной проверки УК прокуратурой и общения со следователями.