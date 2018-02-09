Погибшая из-за упавшей льдины пенсионерка кормила котов на огороженной территории
Пожилая петербурженка, которая погибла от падения сосульки на голову, в момент ЧП кормила бездомных кошек во дворе дома.
Как рассказали «Фонтанке» в администрации Василеостровского района, на фасаде дома по улице Репина, 27, были вывешены предупреждения, а участок, где упала сосулька, был огорожен. По словам заместителя главы администрации Александра Маслова, пенсионерка днем 8 февраля решила покормить котов возле выемки в здании, в стороне от парадных. Женщина проигнорировала предупреждения и залезла за ограждение.
В администрации также уточнили, что сейчас по всей улице Репина сосульки уже сбили, специальная мобильная бригада объезжает район, избавляясь от наледей на крышах.
В управляющей компании «Возрождение», которое обслуживает злополучный дом, нашему корреспонденту заявили, что сейчас не готовы комментировать гибель петербурженки — руководство УК занято беседой со следователями.
Напомним, после смерти пенсионерки было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».
УК «Возрождение» не впервые упоминается в материалах «Фонтанки» – в 2015 году после банкротства ЖСК №2 600 зданий, в том числе дом, в котором жил Владимир Путин, были распределены между «Возрождением» и УК «Мир», передача зданий сопровождалась поддельными протоколами. Позже в управляющей компании практически рейдерским способом сменился владелец, что стало поводом для очередной проверки УК прокуратурой и общения со следователями.
Справка:
Напомним, сосульки падали на головы петербуржцам уже не раз, но самыми резонансными за последние годы, пожалуй, стали три случая.
13 января 2011 года в результате падения наледи с крыши дома 28 по проспекту Стачек погиб 6-летний Ваня Завьялов. В его смерти обвинили директора ЖЭС №3, 51-летнюю Маргариту Аникину, она получили три года в колонии общего режима, но в 2015 году была амнистирована.
Эстонская студентка Милана Каштанова серьезно пострадала во время сброса снега 5 февраля 2010 года на улице Красного Курсанта. По вине сотрудников ЖКС №2 Петроградского района, не огородивших должным образом территорию и не принявших никаких мер для безопасности проведения опасных работ, на голову девушке, выходившей из подъезда, упала огромная глыба льда. Каштанова получила ранения, которые сначала все врачи называли несовместимыми с жизнью. Девушка смогла выйти из комы, но до сих пор прикована к кровати.
11 марта 2011 года упавшая с крыши балкона наледь убила 18-летнюю Елизавету Латычевскую. Трагедия произошла на Замшиной улице, 27, корпус 1. Виновным суд признал владельца злополучного балкона — Сергея Кузьмина. Ему вменили 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). По мнению суда, мужчина самовольно переоборудовал балкон в своей квартире, что и привело к трагедии. Мужчина получил 1 год 6 месяцев исправительных работ с удержанием в доход государства 15% заработной платы.