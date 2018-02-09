ЦБ отозвал лицензии у московского банка и трёх страховых компаний

Центробанк отозвал лицензии у трех страховых компаний и московского банка. Решение опубликовано на сайте регулятора 9 февраля.

ЦБ принял решение удалить с рынка банк «Финансово-промышленный капитал», который по величине активов занимал 297-е место в банковской системе России. Отмечается, что в банке были установлены неоднократные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Нашлись и признаки «теневых» валютно-обменных операций, не отраженных в отчетности.

Ранее в отношении банка уже вводились меры надзорного реагирования, в частности ему ограничивали возможность привлекать вклады населения. Банк ФПК является участником системы страхования вкладов.

Также ЦБ лишил лицензии страховые компании «Инвест-Полис» (Московская область), «Русско-Английский Страховой Брокер» (Москва) и «Страховая группа «АСКО» (Татарстан).

«Инвест-Полис» лишился лицензии в связи с добровольным отказом от предусмотренной лицензией деятельности.

Лицензия компании «Русско-Английский Страховой Брокер» уже была приостановлена. Нарушения страхового законодательства, как сообщили в ЦБ, компания в срок не устранила, что и повлекло отзыв.

Лицензия ООО «Страховая группа «АСКО» также была приостановлена 19 января. Её отозвали в связи с неустраненными нарушениями. Регулятор отметил, что действие проданных компанией страховых полисов ОСАГО продолжается. Компенсации по этим полисам будет выплачивать Российский союз автостраховщиков.