В Петербурге нелепые ДТП и пробки

Автомобилисты, не справляющиеся с управлением, и легкий утренний снегопад стали причиной 7-балльных пробок утром 9 февраля. Петербург окрасился в бордовый цвет. Серьезные проблемы возникли даже на КАД, где от Мурманского шоссе до Витебского проспекта приходится серьезно снижать скорость.

При этом причиной аварий зачастую становится несоответствие стиля вождения погодным условиям. Так, в Невском районе автомобилисты вовремя не вспомнили о дистанции, а на Кондратьевском легковушку и вовсе занесло в припаркованный эвакуатор.

Подробности и фото – на «Водителе Петербурга».