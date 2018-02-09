Петербурженку убила упавшая на нее сосулька

Не убранная вовремя крыша стоила жизни петербурженке. Женщину пенсионного возраста увезли в больницу с Васильевского острова после того, как на нее упала льдина. Многочисленные переломы и прочие травмы не оставили шанса.

По информации «Фонтанки», сосулька упала на голову 73-летней петербурженке около двух часов дня 8 февраля, когда та проходила возле 27-го дома по улице Репина. Женщину отвезли в больницу, где ее сразу поместили в операционную, но спасти пациентку врачам не удалось. К семи часам вечера от травмы головы, перелома шеи, ребер и лопатки пострадавшая скончалась.

Возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).