Фигуристы Тарасова и Морозов стали первыми в короткой программе командного турнира ОИ-2018

Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов 9 февраля заняли первое место в короткой программе в командном соревновании на Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане.

Как пишет «Газета.ру», российская пара показала результат 80,92 балла. Вторыми стали канадцы Мэйган Дюамель и Эрик Рэдфорд (76,57), третье место заняли представители США Алекса Шимека-Книрим и Крис Книрим (69,75).

После коротких программ у мужчин и спортивных пар российские фигуристы делят третье место с японцами, набрав по 13 очков. Первыми идут канадцы (17 очков), вторую строчку занимают представители США (14).

Игры официально открываются 9 февраля в 14.00 мск и продлятся до 25 февраля.

Сборная России из-за допингового скандала дисквалифицирована. Отдельные спортсмены получили от Международного олимпийского комитета индивидуальные приглашения и будут выступать под названием «Олимпийские спортсмены из России». Россиянам также запрещено демонстрировать любые национальные символы и публично исполнять национальный гимн.