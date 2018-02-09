Двое с набитыми золотом карманами попались на Яхтенной

В Приморском районе Петербурга оперативники уголовного розыска задержали двух воров, чьи карманы были набиты вытащенными из квартиры ювелирными украшениями.

Как стало известно «Фонтанке», злоумышленников поймали возле 2-го дома по Яхтенной улице днем 8 февраля. При себе у россиянина и уроженца Казахстана оказалось чужое золото и прочие драгоценности — всего на 300 тысяч рублей. Сейчас оба вора задержаны, возбуждено уголовное дело по статье «Кража».