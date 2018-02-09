Вокзал в Новом Петергофе попал под прицел телефонного террориста

Звонок неизвестного стал причиной ночной эвакуации из здания железнодорожного вокзала в Петродворцовом районе Петербурга.

По данным «Фонтанки», в половине одиннадцатого вечера 8 февраля в службу «112» с мобильного телефона позвонил неизвестный. Он заявил, что дом №3 по Привокзальной площади в Петергофе заминирован. В последующие полчаса оперативные службы выводили на улицу сотрудников расположенного по данному адресу кафе «Балтика», а заодно — и немногочисленных посетителей и обслуживающего персонала железнодорожного вокзала станции «Новый Петергоф». Всего на улице оказалось 12 человек.

К двум часам ночи стало ясно, что ни на вокзале, ни в кафе, ни на площади взрывчатки нет. Телефонного террориста разыскивают.