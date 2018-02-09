Экс-губернатора Сахалина Александра Хорошавина отправили на 13 лет в колонию

Бывшего губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина приговорили к 13 годам заключения в колонии строго режима и штрафу в 500 миллионов рублей. Южно-Сахалинский городской суд 9 февраля признал Хорошавина виновным в получении взяток и легализации преступных доходов в составе преступной группы.

Как сообщают федеральные СМИ, Хорошавину вменили восемь эпизодов получения взяток. Ему запретили занимать должности на госслужбе в течение пяти лет, а также лишили государственных наград.

Вместе с Хорошавиным на скамье подсудимых оказались бывший заместитель председателя областного правительства Сергей Карепкин, экс-советник главы области Андрей Икрамов и бывший министр сельского хозяйства региона Николай Борисов.

По данным следствия, общая сумма взяток составила 522 млн рублей. Обвинение настаивало, что экс-губернатор создал преступную группу для получения денег от бизнесменов.

Карепкин получил восемь лет лишения свободы и штраф в четыре миллиона рублей. Икрамов проведет в заключении девять с половиной лет заплатит 176 миллионов рублей в виде штрафа. Бывший министр сельского хозяйства региона Николай Борисов оштрафован на 2,5 миллиона рублей и останется на свободе.

Приговор вступит в силу через 10 дней.

20 декабря прошлого года Александр Хорошавин выступил в городском суде Южно-Сахалинска с последним словом. Он заявил, что отвергает предъявленные ему обвинения, «не было никаких взяток, не было денег в целях личного обогащения». Бывший глава Сахалина также сказал, что ему не стыдно за проделанную им работу и что он отстаивал интересы региона.

Хорошавина задержали в марте 2015 года. Счета и имущество более чем на 1 миллиард рублей арестовали, в сентябре того же года прокуратура попросила передать его в государственную собственность, суд удовлетворил иск.