Труп в простыне нашли на балконе на Большевиков

Труп на балконе обнаружили в доме в Невском районе Петербурга. У следствия уже есть понимание, кто его туда спрятал.

Как стало известно «Фонтанке», в шесть вечера в квартире дома №11/19 по проспекту Большевиков, на балконе, нашли тело мужчины, накрытое простыней. Личность установили быстро: это оказался 30-летний хозяин жилья. На теле погибшего сотрудники полиции насчитали множество синяков и ссадин. На личность подозреваемого тоже вышли оперативно — на двое суток задержан мужчина 32-х лет. Ему вменяют избиение петербуржца, закончившееся гибелью последнего.

В ГСУ СК РФ по городу добавили, что убийство было совершено еще 27 января. Преступлению предшествовала ссора, злоумышленник в тот момент был нетрезв.