Петербургские керлингисты выиграли второй матч подряд на Олимпиаде

Вторую победу подряд одержали петербургские керлингисты Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий 8 февраля на Олимпиаде в Пхенчхане в дисциплине дабл-микст (смешанные пары).

Россиянам удалось обыграть команду Финляндии со счетом 7:5.

В следующем туре они встретятся с парой из Китая.

Напомним, Брызгалова и Крушельницкий начали соревнования с разгромного поражения от США (3:9), но во втором туре победили Норвегию (4:3).

Олимпийские Игры в Пхенчхане официально открываются 9 февраля в 14.00 мск и продлятся до 25 февраля.