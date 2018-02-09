МОК и WADA одобрили решение CAS не пускать россиян на Олимпиаду

С одобрением встретили в Международном олимпийском комитете (МОК) и Всемирном антидопинговом агентстве (WADA) решение Спортивного арбитражного суда (CAS) отказать 47 российским спортсменам в допуске на зимнюю Олимпиаду в южнокорейском Пхенчхане.

«Эти решения являются приятной новостью для WADA, так же как и для спортсменов и всех других людей, которые занимаются чистым и честным спортом на Играх», – заявил 9 февраля глава WADA Крэйг Риди на официальном сайте организации. – Очень хорошими являются сроки этих решений, так как это успокоит спортсменов, ведь в соревнованиях будут участвовать только "чистые" россияне, которые соответствуют строгим антидопинговым критериям».

«Мы приветствуем это решение, которое поддерживает борьбу с допингом и приносит ясность для всех спортсменов», – говорится в официальном сообщении МОК.

Ранее CAS отказал 47 российским спортсменам в допуске до Зимних Олимпийских игр в Пхенчхане. Суд постановил, что МОК имел право приглашать спортсменов в индивидуальным порядке, учитывая отстранение Олимпийского комитета России, и не увидел в действиях МОК дискриминации, непоследовательности или несправедливости при отборе российских спортсменов, который смогу принять участие в Играх.

Напомним, Олимпиада-2018 пройдет с 9 по 25 февраля. Сборная России из-за допингового скандала дисквалифицирована. Отдельные спортсмены получили от Международного олимпийского комитета индивидуальные приглашения и будут выступать под названием «Олимпийские спортсмены из России». Россиянам также запрещено демонстрировать любые национальные символы и публично исполнять национальный гимн.