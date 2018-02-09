МОК и WADA одобрили решение CAS не пускать россиян на Олимпиаду

Еще
14:26 09.02.2018
Пришлите свою новость!
14:21
Эксперты рассказали о хакерской атаке на российскую оборонку
14:14
СК и прокуратура проверяют учителя, которая заклеивала шумным школьникам рты
14:05
Театральная площадь как злачное место: водителя накажут
14:02
Путин поговорил с Макроном о Сирии и Украине
13:57
В Упсала-Цирке набирают новых «хулиганов»
13:56
Застройщики спешат продать жилье по старым правилам
13:50
Ловец церковных покемонов откажется от гражданства РФ
13:43
В Петербурге мичман получил условный срок за махинацию с жилищным сертификатом
13:36
Банк России понизил ключевую ставку
13:23
Песков не захотел комментировать «расследование» Навального о Дерипаске
13:10
К оружейным баронам в Кастуе пришли после убийства
12:59
«Норманн» - об уголовных делах в отношении гендиректора: Суд установит истину
12:50
В Центре Алмазова пациенту с опухолью почки сделали нестандартную операцию
12:46
На развязке КАД с Шафировским закроют три съезда
12:42
В Петербурге сносят веранду кафе DelMar
12:38
Полиция остановила танки со свастикой на въезде в Кронштадт
12:34
Прокуратура внесла представление директору УК «Возрождение» из-за гибели пенсионерки
12:30
В Петербурге хотят субсидировать авиаперелёты в двенадцать городов России
12:25
Финляндия подготовила для "Евровидения" монстров
12:21
Дерипаска назвал плодом воображения яхтенную историю с зампредом правительства и «доходницей» Настей
12:15
Член МОК из США обрадовалась решению CAS не пустить россиян на Олимпиаду
12:10
«Аэрофлот» будет подавать в суд за самовольное открытие аварийного выхода
12:05
Зоопарк предложил петербуржцам выбрать имена трем львятам
12:01
Петербуржца накажут за брань и разбитую на глазах у детей машину
11:56
В Петербурге хотят запретить ярмарки в мемориальных зонах
11:52
Самые дешевые новостройки у метро Петербурга стоят от 1,4 млн рублей
11:51
Рома Зверь сыграет Майка Науменко в фильме Серебренникова о Цое
11:44
Кудрин о "кремлевском докладе": Этот список, конечно, переживем
11:43
Настя Рыбка пошутила про групповое изнасилование
11:39
Госдума приняла закон об амнистии капитала
11:38
Приставы возбудили 7 уголовных дел из-за долгов петербургского застройщика «Норманн» перед дольщиками
11:37
В Петербурге умер глава Ассоциации владельцев пассажирских судов Евгений Зубарев
11:21
В олимпийском Пхенчхане от норовирусной инфекции пострадали более 80 человек
11:15
УФАС выиграло в споре с полицией о том, кто должен вывозить тела умерших в морги
11:04
В Таиланде задержали россиянина по запросу ФБР США
10:47
На борту летевшего из Москвы в Барнаул самолёта умер пассажир
10:31
Петербуржец потерял свой Renault и нашел, но уже с другими знаками
10:23
В Ингушетии прошли обыски в Фонде социального страхования
10:17
«Теплосеть Санкт-Петербурга» закончила ремонт трубы на Стачек
10:15
В комздраве Петербурга рассказали о новшествах диспансеризации-2018
10:13
Погибшая из-за упавшей льдины пенсионерка кормила котов на огороженной территории
09:55
В Минобороны подозревают США в намеренном разрушении моста через Евфрат
09:50
Биткоин замер на отметке в восемь тысяч долларов
09:27
ЦБ отозвал лицензии у московского банка и трёх страховых компаний
09:18
Станция метро «Ладожская» открыта после проверки
09:15
В Петербурге нелепые ДТП и пробки
09:08
Петербурженку убила упавшая на нее сосулька
08:58
На Комендантском в руки полиции попался наркодилер
08:48
Фигуристы Тарасова и Морозов стали первыми в короткой программе командного турнира ОИ-2018
08:38
Вокзал в Новом Петергофе попал под прицел телефонного террориста
08:33
Экс-губернатора Сахалина Александра Хорошавина отправили на 13 лет в колонию
08:26
Труп в простыне нашли на балконе на Большевиков
08:22
Станция метро «Ладожская» закрыта
08:18
Петербургские керлингисты выиграли второй матч подряд на Олимпиаде
08:12
Эксперты рассказали, каких «японцев» предпочитают россияне
08:06
МОК и WADA одобрили решение CAS не пускать россиян на Олимпиаду
08:00
CAS отклонил апелляции 47 российских спортсменов на допуск к Олимпиаде
02:04
Февральские премьеры в Мариинском: «Необитаемый остров» и «Приключения Кинтаро»
01:48
В Зимнем дворце покажут драгоценные японские куклы XIX века
01:29
Людмила Улицкая поговорит с петербуржцами о жизни
01:18
О гравитационных волнах расскажет их "ловец"
01:10
Следователи раскрыли подробности нападения на девушку у «Площади Восстания»
00:45
ЦБ советует банкам удешевлять кредиты
00:39
«Пассажиравтотранс»: в сгоревшем в Купчино автобусе никто не пострадал
00:24
Героиня расследования ФБК о коррупционных связях Дерипаски и зама Медведева заявила о групповом изнасиловании
08/02
Автомобиль Tesla, отправившийся в космос, записали в спутники
Предыдущие новости
Архив материалов
Олимпийские игры. Пхенчхан-2018
Версия для печати
09.02.2018 08:06

МОК и WADA одобрили решение CAS не пускать россиян на Олимпиаду

С одобрением встретили в Международном олимпийском комитете (МОК) и Всемирном антидопинговом агентстве (WADA) решение Спортивного арбитражного суда (CAS) отказать 47 российским спортсменам в допуске на зимнюю Олимпиаду в южнокорейском Пхенчхане.

«Эти решения являются приятной новостью для WADA, так же как и для спортсменов и всех других людей, которые занимаются чистым и честным спортом на Играх», – заявил 9 февраля глава WADA Крэйг Риди на официальном сайте организации. – Очень хорошими являются сроки этих решений, так как это успокоит спортсменов, ведь в соревнованиях будут участвовать только "чистые" россияне, которые соответствуют строгим антидопинговым критериям».

«Мы приветствуем это решение, которое поддерживает борьбу с допингом и приносит ясность для всех спортсменов», – говорится в официальном сообщении МОК.

Ранее CAS отказал 47 российским спортсменам в допуске до Зимних Олимпийских игр в Пхенчхане. Суд постановил, что МОК имел право приглашать спортсменов в индивидуальным порядке, учитывая отстранение Олимпийского комитета России, и не увидел в действиях МОК дискриминации, непоследовательности или несправедливости при отборе российских спортсменов, который смогу принять участие в Играх.

Напомним, Олимпиада-2018 пройдет с 9 по 25 февраля. Сборная России из-за допингового скандала дисквалифицирована. Отдельные спортсмены получили от Международного олимпийского комитета индивидуальные приглашения и будут выступать под названием «Олимпийские спортсмены из России». Россиянам также запрещено демонстрировать любые национальные символы и публично исполнять национальный гимн.


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram, Viber или группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
09.02.2018 13:39

Аэрофлот ужесточает контроль за провозом ручной клади

С 15 февраля 2018 года Аэрофлот ужесточает контроль за провозом ручной клади в базовом аэропорту Шереметьево и в аэропортах по всей маршрутной сети компании.
Магазин "Кей"
09.02.2018 10:00

Смартфоны Samsung Galaxy A8 и Samsung A8+: особенности, сходства и различия

Samsung выпустил две новых модели из серии А, пользующейся популярностью в России. Общая идея А-серии заключается в том, чтобы предложить пользователю смартфон, максимально похожий на топовую модель, в данном случае S8/S8+, но по более низкой цене
ГК «Эталон»
08.02.2018 17:33

Два банка аккредитовали ЖК «Дом на Блюхера» от «Эталон ЛенСпецСМУ»

АО «Газпромбанк» и ПАО «АК БАРС» Банк аккредитовали жилой комплекс комфорт-класса «Дом на Блюхера», который АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит в Калининском районе Санкт-Петербурга
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Член МОК из США обрадовалась решению CAS не пустить россиян на Олимпиаду
Фигуристы Тарасова и Морозов стали первыми в короткой программе командного турнира ОИ-2018
Петербургские керлингисты выиграли второй матч подряд на Олимпиаде
МОК и WADA одобрили решение CAS не пускать россиян на Олимпиаду
CAS отклонил апелляции 47 российских спортсменов на допуск к Олимпиаде
Петербургские кёрлингисты выиграли первый матч на Олимпиаде
Российские спортсмены смогут носить на ОИ-2018 шапки в цветах национального флага
CAS объявит решение по апелляциям 47 российских спортсменов в день открытия Игр
На Олимпиаде зафиксирован первый случай дискриминации по отношению к россиянину
Рядом с Олимпийской деревней в Пхёнчхане начался крупный пожар
Николай Цехомский: В нашей новой стратегии нет спортивных сооружений
Как нам вернули победу в Сочи и почему это не поможет в Пхенчхане
Последние олимпийские надежды
«Это ещё не потепление, но выход из минуса в нуль»
Обидно, что так получилось
«У России есть армия и ядерное оружие. Мы уже давно всех победили»
Допущенные россияне: белый вместо триколора
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Сенатскую площадь в Хельсинки оккупировали танки

С Мединского и Михалкова сняли джинсы

В Купчино сгорел пассажирский автобус

Новости компаний
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
09.02.2018 13:39
Аэрофлот ужесточает контроль за провозом ручной клади
С 15 февраля 2018 года Аэрофлот ужесточает контроль за провозом ручной клади в базовом аэропорту Шереметьево и в аэропортах по всей маршрутной сети компании.
Магазин "Кей"
09.02.2018 10:00
Смартфоны Samsung Galaxy A8 и Samsung A8+: особенности, сходства и различия
Samsung выпустил две новых модели из серии А, пользующейся популярностью в России. Общая идея А-серии заключается в том, чтобы предложить пользователю смартфон, максимально похожий на топовую модель, в данном случае S8/S8+, но по более низкой цене
ГК «Эталон»
08.02.2018 17:33
Два банка аккредитовали ЖК «Дом на Блюхера» от «Эталон ЛенСпецСМУ»
АО «Газпромбанк» и ПАО «АК БАРС» Банк аккредитовали жилой комплекс комфорт-класса «Дом на Блюхера», который АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит в Калининском районе Санкт-Петербурга
Группа компаний «Пионер»
08.02.2018 17:19
ГК «Пионер» открыла продажу квартир третьей очереди LIFE-Лесная
Группа компаний «Пионер» вывела в продажу квартиры третьей очереди жилого квартала LIFE-Лесная
ГК «КВС»
08.02.2018 15:24
На квартиры в «Ясно.Янино» скидки весь февраль
Февраль – самый короткий месяц в году, торопитесь купить однокомнатную и трехкомнатную квартиру в «Ясно.Янино»
«Главстрой-СПб»
08.02.2018 13:45
10 концепций «Долина парка» на Парнасе покажут в Александринском театре
С 9 по 22 февраля на Новой сцене Александринского театра будут выставлены работы 10 финалистов конкурса на лучшую концепцию парка в ЖК «Северная долина». 8 февраля жюри выбрало ТОП-10 проектов из 90 поступивших заявок
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
08.02.2018 12:38
«Победа» открыла летнее расписание и предложила 100 000 билетов по 499 рублей
Низкобюджетная авиакомпания «Победа» 8 февраля, в четверг, открыла продажу на рейсы летнего расписания 2018 года, которое начнет действовать 25 марта и продолжится до 27 октября 2018 года. В день запуска продаж на рейсы летнего расписания одномоментно предложено 100 000 билетов по минимальному тарифу – 499 рублей с учетом всех аэропортовых сборов
Ленстройтрест
08.02.2018 12:00
«Ленстройтрест» на выставке «Жилищный проект» расскажет как жить со вкусом
10 и 11 февраля в Петербургском СКК состоится выставка-семинар «Жилищный проект», в которой примет участие ГК «Ленстройтрест»
«Полис Групп»
08.02.2018 11:30
Компания «Полис Групп» впервые зарегистрировала ДДУ по технологии блокчейн
СК «Полис Групп» стала первой в России компанией, чей договор участия в долевом строительстве (ДДУ) Росреестр зарегистрировал с применением технологии блокчейн. Регистрация прошла в рамках совместного проекта Росреестра с АИЖК и Внешэкономбанком
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
08.02.2018 11:29
Аэрофлот стал победителем премии Skyway Service Award в четырех номинациях
Аэрофлот стал победителем сразу в четырех номинациях престижной авиационной премии Skyway Service Award. Торжественная церемония награждения прошла в рамках V Национальной выставки инфраструктуры гражданской авиации NAIS 2018
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.