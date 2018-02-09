CAS отклонил апелляции 47 российских спортсменов на допуск к Олимпиаде

Спортивный арбитражный суд (CAS) отказал 47 российским спортсменам в допуске до Зимних Олимпийских игр в Пхенчхане. Решение CAS опубликовано на официальном сайте суда 9 февраля.

Международный олимпийский комитет (МОК) имел право приглашать спортсменов в индивидуальным порядке, учитывая отстранение Олимпийского комитета России (ОКР), говорится в решение суда. Суд не увидел в действиях МОК дискриминации, непоследовательности или несправедливости при отборе российских спортсменов, который смогу принять участие в Играх.

В Играх не примут участие: Виктор Ан, Владимир Григорьев, Евгения Захарова, Руслан Захаров, Денис Айрапетян, Артем Козлов (все — шорт-трек), Антон Шипулин, Евгений Гараничев, Екатерина Юрлова-Перхт, Максим Цветков, Ирина Услугина, Дарья Виролайнен, Алексей Волков (все — биатлон), Руслан Мурашов, Екатерина Шихова, Анна Юракова, Алексей Есин, Юлия Скокова, Елизавета Казелина, Сергей Грязцо, Ольга Фаткулина, Александр Румянцев, Артем Кузнецов (все — конькобежный спорт), Сергей Устюгов, Глеб Ретивых, Александр Легков, Максим Вылекжанин, Евгений Белов, Александр Бессмертных, Евгения Шаповалова, Наталья Матвеева (все — лыжные гонки), Ксения Столбова, Иван Букин (все – фигурное катание), Юлия Шокшуева, Дмитрий Попов, Роман Кошелев (все — бобслей), Александр Третьяков, Елена Никитина, Мария Орлова (все — скелетон), Михаил Науменков, Алексей Береглазов, Валерий Ничушкин, Антон Белов, Сергей Плотников (все — хоккей), Татьяна Иванова (санный спорт), а также два тренера — Альберт Демченко и Сергей Чудинов.

Апелляции россиян рассматривали представители CAS Кэрол Робертс (Канада), Бернард Вельтен (Швейцария) и Зали Стеггаль (Австралия).

Отметим, что биатлониста Антона Шипулина, лыжника Сергея Устюгова и шорт-трекиста Виктора Ана никогда не уличали в нарушении антидопинговых правил, однако президент МОК Томас Бах заявил, что одних подозрений достаточно для того, чтобы отказать в приглашении на Игры.

8 февраля CAS отказался рассматривать апелляциии шести российских спортсменов и тренеров, пояснив, что дело не входит в его юрисдикцию. Апелляции подавали: Татьяна Бородулина (шорт-трек), Павел Кулижников и Денис Юсков (коньки), Александр Логинов и Ирина Старых (биатлон), а также Дмитрий Васильев (прыжки с трамплина).

Олимпиада-2018 пройдет с 9 по 25 февраля. Сборная России из-за допингового скандала дисквалифицирована. Отдельные спортсмены получили от Международного олимпийского комитета индивидуальные приглашения и будут выступать под названием «Олимпийские спортсмены из России». Россиянам также запрещено демонстрировать любые национальные символы и публично исполнять гимн РФ.