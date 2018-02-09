Следователи раскрыли подробности нападения на девушку у «Площади Восстания»

Мужчина, ударивший девушку возле "Площади Восстания" ножом в шею, был ее знакомым.

Об этом 8 февраля сообщили в Следственном комитете по Петербургу. Там уточнили, что уголовное дело возбуждено по ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Днем 8 февраля 21-летний мужчина «в ходе внезапно возникшей ссоры с целью убийства нанес удар ножом в область шеи своей знакомой, 1999 года рождения, после чего с места происшествия скрылся», – говорится в сообщении СК.

Как рассказывали ранее очевидцы, мужчина побежал в сторону ТЦ «Галерея», кинулся на проезжую часть на красный цвет, чуть не оказался под машиной, но все же успел скрыться.

Потерпевшая госпитализирована в тяжелом состоянии. Сейчас проводятся мероприятия, направленные на задержание подозреваемого.