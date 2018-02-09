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09.02.2018 00:45

ЦБ советует банкам удешевлять кредиты

Центробанк предложил предоставлять новые кредиты не по фиксированным ставкам, а по плавающим, привязанным к ключевой.

Как пишет 9 февраля РБК, от такого решения выиграют розничные заемщики, ведь кредиты должны подешеветь. «При заключении новых договоров о предоставлении ссуд Банк России рекомендует кредитным организациям включать в договор, на основании которого ссуда будет предоставлена, условие о возможности изменения процентной ставки в случае снижения ключевой ставки Банка России и параметры таких изменений», — цитирует издание письмо за подписью зампреда ЦБ Василия Поздышева, опубликованное в «Вестнике Банка России» накануне.

Отметим, с 15 декабря 2017-го ключевая ставка ЦБ составляет 7,75% годовых. Всё последнее время Банк России её уменьшает — в последний раз на полпроцента, хотя эксперты прогнозировали снижение всего на 0,25%. Следующее заседание совета директоров ЦБ пройдет 9 февраля. Согласно прогнозам, на нем ставку снова снизят — до 7,5%.

 


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05.02.2018 09:36
Клубный дом Look аккредитован еще одним банком
В конце января 2018 года клубный дом Look был аккредитован еще одним крупным российским банком. Теперь покупатели квартир смогут оформить ипотеку в ВТБ 24 по ставке от 9,5% годовых. Кредит выдается на максимальный срок до 30 лет, сумма кредита от 100 000 рублей до 30 млн рублей.
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