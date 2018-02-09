«Пассажиравтортранс»: в сгоревшем в Купчино автобусе никто не пострадал

Всех пассажиров автобуса, сгоревшего во Фрунзенском районе Петербурга поздним вечером 8 февраля, успели эвакуировать. Об этом «Фонтанке» сообщили в ГУП «Пассажиравтотранс».

По информации перевозчика, от огня пострадал маршрут №74, курсирующий между Малой Балканской улицей и площадью Пролетарской Диктатуры. К тому моменту, как пламя охватило его хвостовую часть, в салоне никого не было – всех пассажиров успели вывести.

«Никто не пострадал. Детали происшествия устанавливаются», – добавили в пресс-службе.

Как сообщили в городском МЧС, автобус вспыхнул у дома №17 по Малой Балканской улице. Пожарных вызвали в 22.40. Через десять минут отсек двигателя и салон потушили.