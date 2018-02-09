Героиня расследования ФБК о коррупционных связях Дерипаски и зама Медведева заявила о групповом изнасиловании

Алексей Навальный нашёл материал для очередного расследования в инстаграме «охотницы на олигархов». Основатель Фонда борьбы с коррупцией нашел возможность уличить во взятках роскошной жизнью вице-премьера Сергея Приходько, а девушка – окольцевать миллиардера.

Как сообщает Навальный в расследовании, опубликованном на его сайте 8 февраля, заместитель председателя правительства РФ Сергей Приходько якобы три дня провёл на яхте миллиардера Олега Дерипаски. Неформальные переговоры по американским вопросам разбавляют девушки из эскорт-агентства, чьё внимание, а также «весь этот праздник», по словам оппозиционера, оплачены из кармана Дерипаски. Детали, порочащие деловую репутацию и роняющие моральный облик высокопоставленного чиновника, Навальный узнал из Instagram уроженки Белоруссии Насти Рыбки и её же пособия по охоте за богатыми мужчинами. Поднять продажи гламурной книжки и вглядеться в фотографии красивой жизни политика заставил набег непозволительно раздетых девиц на столичный штаб и последующие обещания секс-охоты на самого Навального.

Успешность девушки, которая называет себя Настя Рыбка, на ниве охоты подтвердилась большим количеством «личных фотографий вполне себе реального олигарха — Олега Дерипаски». Отдых на яхте с незначительными коррективами и изменёнными именами она описала в своей книге. Там говорится, что каталась она с Русланом Золотовым и папой – «боссом» миллиардера, служебные подвиги которого, как говорит Навальный, повторяют карьеру Сергея Приходько. Чиновника сотрудники ФБК якобы углядели на одном из опубликованных видео из трехдневного круиза по Норвегии. Совместный досуг за счет олигарха оппозиционер назвал взяткой.

Настя Рыбка, Instagram которой наверняка уже оценили все 622 тысячи посмотревших расследование, в ответ сделала своё заявление. Она поблагодарила Навального и призналась, что благодаря гласности теперь может честно рассказать о случившемся на яхте.

«Теперь я могу рассказать, что там происходило на самом деле. Потому что я понимала, что это за люди. И чем это чревато для меня. Я вообще не думала, что это когда-либо выйдет наружу. На самом деле это было групповое изнасилование. И я хочу, чтобы эти люди ответили перед законом», – сказала девушка, которую политик назвал сотрудницей эскорт-услуг. В комментариях её сразу же сравнили с Дианой Шурыгиной, разглядев в движениях жертвы ставший мемом жест.

Впрочем, девушка предложила альтернативу. Отменить её визит в полицию, по её же словам, может только предложение руки и сердца от Дерипаски.

«Я вижу два варианта решения этого вопроса. Либо он на мне женится, тем самым я не потеряю свою честь и достоинство. Либо я напишу заявление на изнасилование… групповое и буду добиваться, чтобы и он и его друг пришли на «Пусть говорят» и рассказали, как это все было на самом деле», – заявила она.