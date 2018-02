Автомобиль Tesla, отправившийся в космос, записали в спутники

Космическое командование ВВС США официально признало автомобиль Tesla, запущенный к Марсу, спутником.

Как сообщило командование 8 февраля в твиттере, автомобиль занесли в каталог искусственных спутников. Таким образом в ведомстве ответили на твит пользователя, который обратил внимание на новую запись в реестре. Последним пунктом в нем значится «Tesla Roadster» под номером 43205.

US satellite catalog right now pic.twitter.com/KlLpDsEURM