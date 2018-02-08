В Антарктиде получил пробоину теплоход «Иван Папанин» с индийскими учеными

100 индийских ученых пришлось эвакуировать с теплохода «Иван Папанин» из-за обнаруженной пробоины.

Как сообщает пресс-служба Арктического и Антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ) 8 февраля, инцидент произошел два дня назад. Теплоход работал в районе индийской станции «Бхарати» и при отходе от нее получил повреждение корпуса — в результате внутрь судна начала поступать вода. На борту были 100 участников экспедиции — их сразу же эвакуировали на станцию «Бхарати». С российского судна «Академик Федоров» передали «Ивану Папанину» два насоса в дополнение к тем трем, которые уже были на теплоходе. На данный момент «Папанину» ничего не угрожает, все плановые работы завершены.

В ОАО «Мурманское морское пароходство», которому принадлежит теплоход, сообщили «Интерфаксу», что «текущая ситуация не представляет опасности для судна и окружающей среды», а среди экипажа и пассажиров никто не пострадал.