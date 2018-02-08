В Купчино сгорел пассажирский автобус

Автобус загорелся во Фрунзенском районе Петербурга вечером 8 февраля. По словам очевидцев, люди успели выбежать до того, как пламя распространилось на салон.

Как сообщили «Фонтанке» читатели, автобус вспыхнул рядом с домом №14 по Малой Балканской улице примерно в 22.20. В нескольких метрах расположена остановка маршрутов №74 и №157. Очевидцы в группе «ВКонтакте» «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» пишут, что в момент пожара в автобусе находились пассажиры, но все они успели покинуть салон. Судя по опубликованным кадрам, пламя охватило заднюю часть автобуса.

Видео: читатель "Фонтанки" Адам

По информации городского МЧС, пожарных вызвали на Малую Балканскую, 17 в 22.40. Два расчета и 8 человек справились с огнем через десять минут.

«В автобусе происходило горение отсека двигателя и салона. Сведения о пострадавших не поступали», – уточнили в ведомстве.