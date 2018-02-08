Пропавший курсант «Можайки» уже находится в расположении

Первокурсник военно-космической академии имени Можайского после недолгой отлучки возвращен в расположение невредимым.

Как стало известно «Фонтанке» вечером 8 февраля, курсант факультета сбора и обработки информации, отсутствием которого заинтересовалось было военное следствие, находится на академической базе обеспечения учебного процесса в деревне Лехтуси Всеволожского района, где курсанты проживают и обучаются. Происшествий с молодым человеком не случалось.

Информация об отсутствии курсанта в расположении появилась днем 8 февраля. По данным «Фонтанки», он успел доехать до проспекта Просвещения.