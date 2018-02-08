Росавиация запрещает повышать цены на авиабилеты в период ЧМ-2018

Росавиация начала рассылку уведомлений авиакомпаниям о запрете на повышение цен на билеты в период проведения чемпионата мира по футболу-2018.

Как пишет 8 февраля «Коммерсантъ», в телеграмме за подписью замглавы Росавиации Олега Клима сообщается: «Руководителям МТУ Росавиации осуществить информирование подведомственных авиакомпаний и аэропортов о запрете увеличения тарифов на воздушные перевозки пассажиров в аэропорты, обслуживающие населенные пункты, в которых проводятся матчи спортивных соревнований, а также тарифов и сборов на услуги аэропортов в период проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года в соответствии с п. 10 ст. 15 федерального закона от 07.06.2013 №108-ФЗ».

Кроме того, Росавиация собирается мониторить цены на билеты и следить за их наличием в продаже. «При установлении фактов нарушения указанной нормы согласно 108-ФЗ незамедлительно информировать Росавиацию и ФАС России», — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, ЧМ-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. На групповом этапе российская сборная сыграет с Египтом, Саудовской Аравией и Уругваем.