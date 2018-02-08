Полиция на Кубани задержала студента, который якобы тушил сигарету об икону

18-летний молодой человек разместил на своей странице в соцсети фотографию, где он тушит сигарету об икону. Теперь даже рассказы о фотомонтаже могут его не спасти.

Как пишет 8 февраля «Росбалт», молодого человека пока задержали за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции. Однако в дальнейшем может возникнуть и дело об оскорблении чувств верующих. «По предварительным данным, накануне 18-летний учащийся Краснодарского монтажного техникума опубликовал на своей странице в социальной сети фотографии, на которых тушит сигарету об икону на входе в храм Михаила Архангела станицы Мартанская. По данному факту полицией проводится проверка», — цитирует издание сообщение МВД по региону. Полицейские уточнили, что проделал свой поступок студент «ради популярности в социальных сетях». При этом молодой человек уверял (как пишет «Комсомольская правда-Краснодар»), что фото на странице смонтировано. А настоятель храма, тем не менее, заметил след от сигареты на иконе. Суд рассмотрит дело 9 февраля.