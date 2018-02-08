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08.02.2018 22:05

СМИ: YouTube не нашел доказательств вмешательства России в Brexit

Видеохостинг YouTube обстоятельно изучил все рекламные объявления с любыми связями с Россией, но никаких следов вмешательства Москвы в выход Великобритании из Европейского союза не нашел. Об этом 8 февраля заявил директор компании по связям с госструктурами Джунипер Даунс.

Как сообщает 8 февраля РБК со ссылкой на Reuters, слушания по теме фейковых новостей прошли в рамках визита британского комитета по цифровым технологиям в Вашингтон. Кроме YouTube, в мероприятии приняли участие Google, Facebook и Twitter, который ранее уже отчитался о результатах собственного расследования в отношении России. Никаких убедительных доказательств предполагаемого российского влияния в Великобритании компания выявить не смогла.

В конце 2017 года Facebook также предоставили результаты своего исследования. В связях с российскими структурами уличили три аккаунта: размещенную на них рекламу пользователи увидели 200 раз. Москва якобы потратила на это 97 центов (57 рублей).

Справка:

О борьбе с фейковыми новостями заговорили после утверждений, что потоки дезинформации могли повлиять на результаты голосований в разных странах, в том числе – на президентские выборы в США и на Brexit в 2016 году. Россия отвергает все обвинения. 

Facebook, Google и Twitter также сообщали о влиянии на политику США. «Пророссийский контент» через миллионы фальшивых аккаунтов якобы продвигала так называемая «фабрика троллей», которую связывают с бизнесменом Евгением Пригожиным.


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