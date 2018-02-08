Португальского сотрудника спецслужб поймали на шпионаже в пользу России

Сотрудник службы информации и безопасности Португалии Фредерико Карвальхао был осужден на семь лет тюрьмы за шпионаж в интересах России и коррупцию.

Как пишет 8 февраля РБК, защита осужденного собирается обжаловать приговор. Как посчитал Лиссабонский суд, Карвальхао и некий «сотрудник российских спецслужб» были пойманы с поличным в Риме еще в мае 2016 года. Якобы португалец собирался за 10 тыс. евро передать секретные документы, «связанные с деятельностью Европейского союза и НАТО».

Итальянские власти еще в июле 2016-го экстрадировали Карвальхао в Португалию. Россиянина вскоре отпустили на свободу.