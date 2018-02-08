Основатель «Додо Пицца»: Отобрать наш бизнес – это странный план.

Основатель сети «Додо Пицца» Федор Овчинников пытается откреститься от обвинений в распространении наркотиков. «Фонтанка» узнала из первых рук, каково это, простому российскому бизнесмену первый раз попасть в поле зрение силовиков.

Вчера главу сети пиццерий «Додо пицца» вызвали на допрос в полицию в качестве свидетеля по делу о распространении наркотиков через пиццерии. В туалете одного из ресторанов была найдена так называемая «закладка» с наркотиками. По словам предпринимателя, если на допрос он шел с уверенностью, что все это просто какое-то «глупое недоразумение», то вышел оттуда с «ощущением нереальности происходящего».

Федор Овчинников – шеф компании, которая, активно используя инновационные технологии, быстро расширяется и планирует выйти на глобальный рынок, открыв только в США более 400 пиццерий к 2020 году, а в целом более 2500 точек на планете, рассказал «Фонтанке», что возможно, сегодня у него был последний день гласности. Завтра бизнесмен, скорее всего, получит подписку о неразглашении на очередном допросе.

- Как вы воспринимаете происходящее?

– Для меня это просто сюрреализм. Я с таким ещё не сталкивался. Никак не мог ожидать такого.

- Как и когда начиналась вся эта история?

– После допроса я узнал, что анонимное обвинение поступило в полицию в начале ноября 2017 года. Заявление от Е. Прониной. Там было написано, что она имеет отношение к пиццерии в городе Люберцы. Действительно, Екатерина Пронина имеет отношение к пиццерии в том городе. Но когда она сегодня узнала, что от её имени написано какое-то заявление, она очень удивилась. Она заявила, что ничего не писала. На этом заявлении стоит печать ФСБ. Я его видел на допросе. Потом, 23 ноября, в одном из ресторанов наши сотрудники находят «закладку». Сообщают в полицию. Я об этом узнаю, когда мне позвонил оперативник и пригласил на допрос. Оказалось, что в этой же пиццерии в январе наши сотрудники опять находят «закладку». Если поверить, что это какие-то распространители запрещённых веществ, то странно, что они продолжали прятать запрещённые вещества там, где их уже нашли. Странная история. Звонок следователя прозвучал первый раз на прошлой неделе.

- В каких случаях и вопросах вы отвечаете за рестораны под вывеской «Додо Пицца», а в каких нет?

– Мы франчайзинговый бизнес. Мы передаём франчайзи-бренд в систему. Отвечаем перед клиентами за качество. А что уже происходит внутри каждого ресторана, в том числе ответственность за какие-то правонарушения, это всё ответственность франчайзи. Я уверен в нашем франчайзи, это очень хороший предприниматель. Бывший айтишник. Но юридически я вообще никакого отношения не имею к операционной работе в этой пиццерии.

- Вас удивила реакция общества? Как активная поддержка, так и мнение, что вы так пиаритесь.

– Меня всегда удивляет, когда в подобных ситуациях люди пишут, что это пиар. Если завтра умирать, тоже напишут, что это пиар? Но в целом реакция воодушевляет. Гигантская поддержка.

- Вы же в своё время работали в Петербурге?

– Да я работал в «Макдональдсе», «Папа Джонсе», «Теремке», прежде чем открыть свой бизнес в сфере массового питания.

- Набили здесь руку?

– Конечно! С точки зрения старта бизнеса, Петербург – моя родина. Здесь я работал на линейных должностях. Изучал бизнес с точки зрения организации процесса. Как люди думают. Как бизнес устроен. Работать своими руками – лучшая школа, чтобы открыть свой ресторан.

- Вы ранее сталкивались с недобросовестной конкуренцией?

– Нет. Я в неё не верю. В нашем рынке важна не борьба с конкурентами, а клиенты. Рынок очень большой. Даже если представить себе, что кто-то захотел нас потопить, то риски и потери его могут быть больше, чем выгода. Ну и что, что ты потопил конкурента. Дальше ведь нужно самому качественнее работать.

- И все же может сложиться такое ощущение, что кто-то захотел отжать бизнес, или попользоваться старым добрым рэкетом.

– Сложно отжать. Бизнес очень сложный. Во-первых, он децентрализован. Это 200 предпринимателей, которым принадлежат пиццерии под разными юридическими лицами. И сейчас бизнес не генерит прибыли для управляющей компании. Мы инвестируем в систему. Развиваемся глобально. У нас большие планы строительства глобальной компании из России. У нас есть все возможности для этого. Отобрать – это странный план.

- Знаете, у нас те же «децентрализованные» биткоины научились отжимать. В некотором смысле ваш бизнес – схожая история.

– Биткоины можно просто хранить. А потом просто продать. А у нас нужно работать. С самого основания наша компания отличалась от остальных абсолютной открытостью. В том числе финансовой. Мы публиковали данные о выручке и прибыли онлайн. И это оказалось супер-рекламой для привлечения франчайзи, потому что они видели, что в России можно открыть собственный успешный бизнес. Не зависеть ни от государства, ни от кого.

- Открытость и честность, получается, выходит вам боком. Не за неё ли вас наказывают?

– Да нет. Это не про «наказывают». Думаю, что просто, когда наша выручка стала внушительно большой, это стало многих удивлять. В прошлом году наша выручка составила 6 млрд. рублей. И людям кажется, что у компании много денег. Устроим им проблемы, и им будет проще от нас откупиться, чем на всю страну заявлять про криминальные дела. Да, для нашего бренда это всё крайне неприятно. Мы ведь создаём такой семейный, открытый, добрый бренд. Сейчас вот эти все новости, когда государственное агентство ТАСС берёт данные силовиков и просто пишет, что «в ресторане Додо Пицца найдено 700 граммов наркотиков…» А никто же не читает дальше заголовка.

- То есть люди стали от вас отворачиваться уже сегодня?

– Наоборот! Люди активнее пошли в пиццерии! Мы получаем очень много сообщений в соцсетях из серии «пошёл сегодня в вашу пиццерию из солидарности с вами». Но лучше бы, конечно, всей этой истории не было. Хотя эта неприятность очень сильно мотивирует людей работать.

-- То есть вы пересматривать свой подход к работе не планируете?

– Нет. Я просто не имею даже такой возможности. Часть из 200 наших предпринимателей продавали квартиры, чтобы открыть свой бизнес. Я просто физически не могу менять правила.

- Новым Чичваркиным не станете, чтобы потом за вами в Лондон бизнес-омбудсмен он же кандидат в президенты ездил?

– Нет.

- Вам ранее приходилось контачить с правоохранительными органами по темам, связанным с вашим бизнесом?

– Нет. Никогда.

- Начиная бизнес в РФ, вы не думали о том, что сначала надо «крышу получить»?

– Нет, не думал никогда. Я в первый раз в такую ситуацию попал. Надеюсь, мы из нее выйдем и будем дальше доказывать, что можно не идти на компромиссы. Следующий допрос будет завтра. Я думаю, сегодня у меня последний день гласности, а завтра будет подписка о неразглашении.

- Как вам в целом, понравился стиль общения в МВД?

– Да нет конечно. Вы же знаете, как они разговаривают, как будто действует презумпция виновности. Мне говорят: Федор Владимирович, а что ж вы не знаете-то, что у вас наркотики распространяют? Я говорю: у нас 300 пиццерий. А они мне: ну как же, вы же генеральный директор этой пиццерии! То есть меня все вынуждают сказать, что я связан с этой пиццерией и так далее. Все это такая агрессивная манипуляция, такой стиль

- А вы до этого в полиции бывали до этого?

– Да нет. Когда-то в молодости может был.

- Есть разница между отношением тогда и сейчас?

– Да люди везде разные. Слабые попадают в разные системы. Я людей не обвиняю. Мне следователя моего было слегка жалко, что она занимается такими вещами.

- Но ведь ее никто не гнал на ту работу, она сама туда пошла.

– Ну да, но не все способны выбор сделать.

- Если в пиццериях снова что-то найдут, ваши сотрудники что будут делать?

– Вызывать полицию, конечно, только так. Все остальные сценарии еще хуже могут быть.

- А есть ли разница в стиле ведения бизнеса в России и за рубежом?

– Предприниматели везде одинаковые. Ценности одни. Сейчас у нас есть потенциальные партнеры немцы, они по-английски вообще не говорят. Язык бизнеса одинаковый.

- У вас, наверное, техническое образование, учитывая стремление к digital?

– Я по образованию археолог. Это самая техническая профессия из гуманитарных.

- О чем вы мечтаете?

– Самое главное – построить компанию. А так, я считаю, что счастье в процессе, в пути.

Николай Нелюбин, специально для «Фонтанка.ру».