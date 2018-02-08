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08.02.2018 21:25

«Фонтанка» за 60 секунд – 8 февраля

Олимпиада в Пхенчхане официально стартует только завтра. Но мы объясняем, где и как ее смотреть, чтобы это было легально и негрешновато.

А сборная России по кёрлингу смешанного состава уже победила Норвегию в матче на Олимпиаде в Пхенчхане. Матч завершился со счетом 4:3. Представляете, как после матча наших проверяли на все возможные вещества?

Вице-губернатор Александр Говорунов, отвечающий в Смольном за кадры, взял на себя функцию культпросвета. С его подачи более 600 государственных служащих свой выходной проведут не на диване у телевизора, а наслаждаясь речью великих режиссеров и театральных деятелей. Не потратят на это даже бюджетных средств — чиновников обязали самостоятельно оплатить поход в театр.

Как российские телеканалы восстанавливали нормальность после новостей о запуске ракеты Илона Маска.

Кто-то должен ответить за мусор. Рублем. Смольный готовит Петербургу единый тариф на услуги регионального мусорного оператора. А еще же целую империю надо вокруг мусора построить.

Выяснилось, сколько стоит слово из нескольких простых букв на заборе. 10 тыр. Это «Воин-В» так обиделся на обидевшихся на него борцов с реновацией.

У главы фракции «Единая России» Александра Тетердинко проблема. Его теща Людмила Кабанова расхотела быть муниципальным депутатом и сложила мандат. У нее появилось свободное время. А что делают тещи? Правильно, пилят. Если не так, так иначе.

В прокате — «Колесо чудес», новый фильм Вуди Аллена. Каждый крутится, как может.

 


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Аэрофлот стал победителем сразу в четырех номинациях престижной авиационной премии Skyway Service Award. Торжественная церемония награждения прошла в рамках V Национальной выставки инфраструктуры гражданской авиации NAIS 2018
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06.02.2018 12:27
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Покупатель квартиры в элитном комплексе «Смольный парк», который «Группа ЛСР» построила в одной из самых престижный локаций исторического центра, может получить место в подземном паркинге бесплатно
УК «Новоселье»
05.02.2018 16:06
В Новоселье открылся лабораторно-диагностический медицинский центр «Эскулап»
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