«Фонтанка» за 60 секунд – 8 февраля

Олимпиада в Пхенчхане официально стартует только завтра. Но мы объясняем, где и как ее смотреть, чтобы это было легально и негрешновато.

А сборная России по кёрлингу смешанного состава уже победила Норвегию в матче на Олимпиаде в Пхенчхане. Матч завершился со счетом 4:3. Представляете, как после матча наших проверяли на все возможные вещества?

Вице-губернатор Александр Говорунов, отвечающий в Смольном за кадры, взял на себя функцию культпросвета. С его подачи более 600 государственных служащих свой выходной проведут не на диване у телевизора, а наслаждаясь речью великих режиссеров и театральных деятелей. Не потратят на это даже бюджетных средств — чиновников обязали самостоятельно оплатить поход в театр.

Как российские телеканалы восстанавливали нормальность после новостей о запуске ракеты Илона Маска.

Кто-то должен ответить за мусор. Рублем. Смольный готовит Петербургу единый тариф на услуги регионального мусорного оператора. А еще же целую империю надо вокруг мусора построить.

Выяснилось, сколько стоит слово из нескольких простых букв на заборе. 10 тыр. Это «Воин-В» так обиделся на обидевшихся на него борцов с реновацией.

У главы фракции «Единая России» Александра Тетердинко проблема. Его теща Людмила Кабанова расхотела быть муниципальным депутатом и сложила мандат. У нее появилось свободное время. А что делают тещи? Правильно, пилят. Если не так, так иначе.

В прокате — «Колесо чудес», новый фильм Вуди Аллена. Каждый крутится, как может.